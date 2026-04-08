桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

▲桃園分署昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣由債權人聲明承受之桃園區中正路商辦賣場。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（7）日舉辦4月聯合拍賣會，桃園分署指出，本次拍定標的中，最受矚目的桃園區中正路旁商辦，由抵押權人以新台幣5,118萬3,000元聲明承受，中壢區新街段近中壢火車站之土地順利以1,478萬5,000元拍出，此外，桃園地檢署囑託多筆虛擬貨幣亦全數拍定，挹注國庫逾6,000萬元。

桃園分署表示，本次拍賣之桃園區中正路旁商辦，因義務人積欠房屋稅及地價稅而遭拍賣，標的物超所值且空間開闊，鄰近桃園核心區域，由抵押權人以5,118萬3,000元聲明承受；此外，中壢區新街段近中壢火車站之土地，亦因義務人積欠地價稅而遭拍賣，雖有建物占用，惟土地形狀方正，產權完整，順利以1,478萬5,000元拍出，達成國家債權之實現及維護居住正義。

▲桃園分署昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣虛擬貨幣時吸引民眾競價。（圖／桃園分署提供）

桃園地檢署囑託之22餘枚MAX幣、1,769餘枚與1萬8,872餘枚泰達幣等三標拍賣，現場民眾爭相出價，最後以逾60萬餘元拍定。該虛擬貨幣均原為涉犯詐欺罪被告所有，桃園地檢署於偵查中囑託分署變價拍賣，展現分署配合檢方打擊詐欺犯罪之決心。

桃園分署提醒，對於拍賣有興趣民眾，本日拍賣尚有多筆土地、房屋還沒拍定，請把握桃園分署115年5月5日聯合拍賣會，會有更多優質標的、優惠價格釋出，歡迎民眾踴躍參與投標。桃園分署呼籲，參與拍賣的同時，要特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，共同攜手打擊詐騙與反毒，守護家園與社會的安全和諧。