　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

▲桃園分署昨昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣由債權人聲明承受之桃園區中正路商辦賣場。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣由債權人聲明承受之桃園區中正路商辦賣場。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（7）日舉辦4月聯合拍賣會，桃園分署指出，本次拍定標的中，最受矚目的桃園區中正路旁商辦，由抵押權人以新台幣5,118萬3,000元聲明承受，中壢區新街段近中壢火車站之土地順利以1,478萬5,000元拍出，此外，桃園地檢署囑託多筆虛擬貨幣亦全數拍定，挹注國庫逾6,000萬元。

桃園分署表示，本次拍賣之桃園區中正路旁商辦，因義務人積欠房屋稅及地價稅而遭拍賣，標的物超所值且空間開闊，鄰近桃園核心區域，由抵押權人以5,118萬3,000元聲明承受；此外，中壢區新街段近中壢火車站之土地，亦因義務人積欠地價稅而遭拍賣，雖有建物占用，惟土地形狀方正，產權完整，順利以1,478萬5,000元拍出，達成國家債權之實現及維護居住正義。

▲桃園分署昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣虛擬貨幣時吸引民眾競價。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署昨天舉辦聯合拍賣會，拍賣虛擬貨幣時吸引民眾競價。（圖／桃園分署提供）

桃園地檢署囑託之22餘枚MAX幣、1,769餘枚與1萬8,872餘枚泰達幣等三標拍賣，現場民眾爭相出價，最後以逾60萬餘元拍定。該虛擬貨幣均原為涉犯詐欺罪被告所有，桃園地檢署於偵查中囑託分署變價拍賣，展現分署配合檢方打擊詐欺犯罪之決心。

桃園分署提醒，對於拍賣有興趣民眾，本日拍賣尚有多筆土地、房屋還沒拍定，請把握桃園分署115年5月5日聯合拍賣會，會有更多優質標的、優惠價格釋出，歡迎民眾踴躍參與投標。桃園分署呼籲，參與拍賣的同時，要特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，共同攜手打擊詐騙與反毒，守護家園與社會的安全和諧。

 【更多新聞】

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

桃園觀音深夜打群架！見警到場爬電桿溜了　1失聯移工被逮

►偽造官兵簽名侵吞上萬元工作獎金　國防部資通電軍預財士被起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球
3檔股「抓去關」新名單
快訊／林安可鎖定徐若熙曲球敲安打　連9場安打
新北某社區命案！　惡臭頻傳
放棄連任？脫黨參選？　應曉薇截止日前未領表登記
快訊／京華廣場喊賣！　中石化老總：容積移轉率728%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

土城某社區命案！惡臭頻傳真相曝　婦死亡多日屍水四溢

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

女騎士被垃圾車撞成重度失智　和美鎮公所「6成過失」判賠410萬

自製火藥炸爛荒廢國小！2理工男背景曝　中山大學：配合司法調查

「來我家玩貓」竟伸狼爪！軍人性侵高中女同學　二審仍判3年半

聯手女密友收賄480萬！前台南消防局長出庭認罪　150萬交保

驚悚畫面曝！南投駕駛逆向輾過機車肇逃　騎士遭撞神速翻滾逃命

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

土城某社區命案！惡臭頻傳真相曝　婦死亡多日屍水四溢

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

女騎士被垃圾車撞成重度失智　和美鎮公所「6成過失」判賠410萬

自製火藥炸爛荒廢國小！2理工男背景曝　中山大學：配合司法調查

「來我家玩貓」竟伸狼爪！軍人性侵高中女同學　二審仍判3年半

聯手女密友收賄480萬！前台南消防局長出庭認罪　150萬交保

驚悚畫面曝！南投駕駛逆向輾過機車肇逃　騎士遭撞神速翻滾逃命

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

木瓜好處不只助消化！紅、青木瓜差在哪？營養師一次說清楚

抗通膨成關鍵字！百貨祭高回饋搶客　母親節商機升溫

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

毒春捲173人中鏢！潛伏期滿仍別大意　腸胃醫：有人一天拉20次

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

20日迎「穀雨」！　5招防小人穩事業、4大禁忌別犯

不斷更新／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

鄭麗文訪上海美團　體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

【真皮塗色本】孩子幫爸爸刺青上色...在大大的腿上畫呀畫呀畫XD

社會熱門新聞

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

即／NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

獨／啦啦隊甜心淪詐團車手　現身法院畫面曝

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

高雄春捲攤2句話怒嗆衛生局　受害者一聽心寒喊告

涉「台版地面師」撈千萬　戶政員求交保：餘生贖罪

即／蘆洲公寓狂飄惡臭！　警消破門驚見「男租客陳屍屋內」

更多熱門

相關新聞

小資族必看！　「避震資產」靠3招對抗市場動盪

小資族必看！　「避震資產」靠3招對抗市場動盪

台股高檔震盪，3月歷經美伊戰爭洗禮，已將不少個股股價跌回年初的季線，相較於股票與虛擬貨幣市場動輒出現斷頭、強制平倉的高風險機制，房地產因為流動性低、交易成本高與價格揭露具延遲性，呈現出截然不同的波動特性，預計明年開始房市第七波循環即將啟動。

陸前女首富陳麗華病逝 擁葉赫那拉氏直系血統...2001登頂富比世

陸前女首富陳麗華病逝 擁葉赫那拉氏直系血統...2001登頂富比世

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

小資女少喝1杯手搖飲翻身！定期定額存比特幣　3年資產擴衝210倍

小資女少喝1杯手搖飲翻身！定期定額存比特幣　3年資產擴衝210倍

女會計被騙！開老闆保險箱偷1500萬面交

女會計被騙！開老闆保險箱偷1500萬面交

關鍵字：

4月聯合拍賣會桃園分署虛擬貨幣房地產

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面