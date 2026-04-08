「來我家玩貓」竟伸狼爪！軍人性侵高中女同學　二審仍判3年半

▲張姓軍人性侵高中女同學小竹遭判刑3年6月，二審駁回上訴。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓男子任職軍人，以玩貓為理由將高中舊識女友人小竹（化名）載回家中，卻在房內性侵得逞，小竹事後向父親哭訴，父親憤而報警，由檢方提起公訴。張男出庭時辯稱2人是兩情相悅，但法官不採信，一審依現役軍人犯強制性交罪，判刑3年6月；案經上訴，張仍否認犯罪，也未能與小竹達成和解，台中高分院今天（8日）予以駁回。

檢警調查，張男是現役軍人，與小竹是朋友關係、曾是高中同學，2023年8月間張先邀請小竹一起到朋友家烤肉，烤完肉後再邀請小竹至自己住處玩貓，2人在張男住處房間時，張把小竹抱到床上以雙手壓制，不顧小竹口頭拒絕、手腳不斷抵禦，張男仍強行性侵得逞。

台中地院一審時張男坦承2人發生性行為，但否認有強制性交，辯稱他與小竹玩完貓之後，小竹在床上靠著他右胸口，2人你情我願的發生關係，因小竹朋友打電話過來而結束，後續他騎車載小竹回烤肉地點，約半小時後說要回家，他便載小竹返家。

張的辯護人說，被害人本可以選擇在案發後通知親友或馬上離開求助，卻任由張騎車載她回家，與一般被害人遭性侵的反應不同，而小竹身上完全沒有抵抗造成的傷痕，也與常情有違。

法官審酌，小竹當時隻身處於陌生地點，沒有熟悉的人，也無交通工具可以離開，無從認為有何違背常情；性侵被害人是否成傷，取決於被告抓住被害人的力道、久暫、雙方力氣大小，並非所有掙扎行為必定會造成身體傷痕，另有小竹的朋友、父親證詞可佐，小竹案後發生哭泣、情緒低落反應，認定張違背意願強制性交，依現役軍人犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

全案上訴台中高分院，張男在二審中仍否認犯罪，法官認定其犯後態度不佳，且張上訴後雖提出和解賠償條件，但小竹表示不願與他商談和解，加上張男也未提出其他有利量刑因子，法官認上訴無理由，予以駁回。仍可上訴。