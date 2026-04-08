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女騎士被垃圾車撞成重度失智　和美鎮公所「6成過失」判賠410萬

▲女騎士遭和美鎮公所清潔隊司機撞倒重殘，家屬提國賠。（資料圖／民眾提供）

▲女騎士遭和美鎮公所清潔隊司機撞倒重殘，家屬提國賠。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮公所清潔隊一名黃姓司機，3年前駕駛垃圾車執行公務時，在路口貿然左轉，撞上直行的鄒姓女騎士，導致她顱內出血、極重度失智，終身無法自理，事後遭法院裁定監護宣告。家屬向公所提起國賠，法官認定清潔隊員違規左轉是肇事主因，應負六成過失責任，扣除強制險後，判決和美鎮公所總共賠償410萬餘元。全案仍可上訴。

判決指出，這起事故發生在112年1月27日晚間，黃姓清潔隊員駕駛和美鎮公所的垃圾車，沿彰化縣線西鄉彰新路4段由西往東行駛，行經彰新路與線東路交岔路口左轉時，未注意禮讓直行車先行，貿然左轉。當時鄒姓女騎士正沿對向車道直行通過路口，兩車猛烈碰撞，當場人車倒地。鄒女因顱內出血等重傷，經醫院鑑定為極重度障礙，日常生活完全無法自理，法院後續裁定她受監護宣告，由配偶擔任監護人。肇事駕駛判刑6月，可易科罰金。

清潔隊員違規左轉 女騎士遭撞成重殘

面對求償，和美鎮公所不否認黃姓隊員執行公務時有過失，但強調鄒女本身無照駕駛，且在號誌轉為黃燈的秒末仍加速進入路口，未注意車前狀況，認為她應負擔四成過失責任。此外，被告也質疑家屬提出的看護費用計算方式，主張鄒女後來入住安養院，應以安養院實際收費為準，而非以每日2300元的全日看護工費用計算。

▲女騎士遭和美鎮公所清潔隊司機撞倒重殘，家屬提國賠。（資料圖／民眾提供）

▲女騎士遭和美鎮公所清潔隊司機撞倒重殘，家屬提國賠。（資料圖／民眾提供）

法官審理後認定，黃姓隊員轉彎車未禮讓直行車先行，是肇事主因；鄒女無照駕駛、黃燈秒末進入路口且未注意車前狀況，則為肇事次因。綜合雙方過失情節，法官判定鄒女應負擔四成、清潔隊員負擔六成的過失比例。針對看護費用，法官也採納被告的主張，認為鄒女入住安養院後，應以每月34000元的安養院收費標準計算。

公所需賠償女騎士及家人逾410萬

法官認定，鄒女因車禍導致極重度失智，終身無法與家人正常互動，配偶與子女不僅承受巨大精神痛苦，更需負擔長期照護責任，符合「身分法益受侵害且情節重大」的要件。除鄒女本人獲精神慰撫金200萬元外，配偶及兩名兒子也分別獲得賠償。

經計算，和美鎮公所應賠償鄒女278萬9815元，加上賠償配偶及兩名兒子的132萬元，合計被告須支付410萬9815元的醫療費用及精神慰撫金。全案仍可上訴。鎮公所表示，針對此案判決將不主動提上訴。

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