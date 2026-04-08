媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現、小金豆成祈福保值首選

▲兼具信仰與保值意義的黃金商品，讓祈福不只是一種儀式，也成為可以被長期持有的選擇。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全台規模最大的宗教盛事「媽祖遶境」即將於4月12日登場，今年白沙屯媽祖與大甲媽祖接力展開徒步進香之旅，不僅帶動信眾為長時間行走提前備齊裝備，也掀起一波電商採購潮，除了機能型商品需求明顯升溫，與「媽祖」相關的商品同樣熱賣，且這股買氣進一步延伸至金飾市場，成為不少民眾兼顧祈福與日常收藏保值的熱門選擇。

為全面應援信眾準備行腳裝備需求，東森購物網推出「媽祖應援團」專區，集結健走鞋、後背包與防曬用品等眾多品項，其中包括兼具開運寓意與保值概念的金飾與銀飾選品，例如結合媽祖元素設計的造型純銀墜飾、平安符純銀墜子與聯名款手鍊，讓傳統信仰融入日常佩戴。此外，平台也另設開運金飾專區，主打媽祖金豆、黃金紅包袋、媽祖硬金擺件與平安媽祖黃金條塊等各式飾品，最低下殺5折起，訴求小額即可入手收藏。

▲隨著媽祖遶境到來，與媽祖聯名的傳統金飾買氣漸長。（圖／Yahoo購物提供）

媽祖遶境每年最高吸引數百萬人次參與，並帶動數十億元規模的消費力。Yahoo購物觀察，站上媽祖相關商品業績週成長近2倍，除與媽祖聯名的傳統金飾、佛牌項鍊等買氣增外，平台上開運祈福、裝備補給周邊買氣也升溫，其中因金價波動，入手門檻相較低的0.1錢、0.5錢的「小金豆」，成為小資族祈福兼保值的開運新選擇。

此外，年輕信眾比例逐年提升，遶境已從傳統宗教活動，延伸成為結合文化體驗的跨世代場景，Yahoo拍賣發現，隨著「粉紅超跑」白沙屯媽祖熱度攀升，印有白沙屯媽祖「勇」字樣的結緣品、文創周邊商品單週熱搜增近7成，具設計感的媽祖文創品更成年輕族群參與遶境時，在社群打卡展現個人風格的配件。

除了信仰消費的輪廓在悄悄改變，越來越多消費者也不再只選擇護身符，而是直接購入兼具保值意義的黃金商品，momo購物網指出，一波採購潮在金飾區段湧現，「媽祖」、「開運」等祈福商品近一個月業績年成長約30%，其中媽祖聯名金條、金豆等投資型商品熱銷，帶動新客成長近2成，熱銷品項包括「元大珠寶」獨家聯名白沙屯媽祖授權金塊、「金敬順」與「福西珠寶」推出的黃金金條等。