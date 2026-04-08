基隆科技創意實作競賽登場　26隊學生比拚程式解題力

▲基隆推科技教育，26隊學生競賽展現運算思維成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為培養學生科技素養與運算思維能力，落實十二年國民基本教育科技領域課程精神，基隆市教育處舉辦「114學年度科技教育創意實作競賽（資訊科技組）」，吸引國中組12隊及國小組14隊，共計26支隊伍同場競技。學生透過程式設計實作與團隊合作，展現科技學習成果與創新解決問題的能力。

本次競賽由主辦單位邀請專家團隊命題，並於決賽當日現場公布題目，考驗學生即時分析與程式設計實力。競賽採個人上機實作方式進行，選手須在90分鐘內完成6題程式設計任務，並依規定使用Scratch或Blockly離線程式環境作答。題目依難易度設計多元情境與測試資料，除基本測資外，另設進階測資作為加分依據，全面評量學生邏輯思考與運算能力。

除了技能競賽，活動也強調合作學習歷程。學生在賽前透過討論與策略分工，培養溝通協調與團隊合作能力，實踐科技教育「做中學、學中創」的核心精神。來自深美國小的姜同學分享，報名後每週在校練習三至四天，雖然Blockly學習難度較高，但熟悉後能比Scratch更快速完成程式撰寫。他也感謝老師與家長的支持，並開心表示將代表基隆市參加全國賽。

面對AI時代來臨，基隆市持續透過自造教育及科技中心與教網中心，從國小到國中扎根運算思維教育，並每年辦理教師培訓與更新電腦教室設備，提供師生優質的教學與學習環境。

教育處長徐嬿立表示，科技教育不僅是學習程式語言，更重要的是培養學生面對未來挑戰的關鍵能力。透過競賽，學生能在真實情境中運用所學、激發創意，並在解題過程中建立自信與成就感。她也感謝教師長期投入科技教育推動，並肯定學生勇於挑戰自我的精神，期盼未來持續深化科技教育發展，培育具備國際競爭力的下一代人才。