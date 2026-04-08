日本連續殺人魔「奪3命」被判死28年！　確診肝癌3個月今病逝

記者王佩翊／編譯

日本法務省8日發布消息證實，曾於1990年至1991年間在群馬縣安中市等地連續殺害3人，並將遺體埋在妙義山的死刑犯松本美佐雄，同日上午已在東京拘置所內因病去世，享壽61歲。隨著松本的死亡，日本目前尚未執行的確定死刑囚人數減至101人。

根據《日本新聞網》報導，松本美佐雄在1990年至1991年間，涉嫌與同夥在群馬縣安中市等地接連殺害了3名男性，事後將死者遺體載往妙義山進行掩埋。由於涉案人數眾多且手段殘忍，該案在當年被稱為「妙義山連續殺人事件」，引發日本社會極大討論。

法務省指出，松本美佐雄在死刑定讞後，一直被收容於東京拘置所等待執行。然而，今年1月他被診斷出患有肝癌，隨即在東京拘置所接受治療。不料病情惡化迅速，8日上午8時確認死亡。

隨著松本美佐雄的病逝，全日本目前定讞的死刑犯人數降至101人。