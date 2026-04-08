全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

▲陳芋汐（左）、全紅嬋（右）巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的網路言語霸凌。爆料者指出，該群甚至出言罵出全紅嬋「母豬」等難聽用詞，群組成員被挖出有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。中國國家體育總局游泳運動管理中心8日宣布將徹查此事。

據《新華社》報導，全紅嬋所屬廣東二沙體育中心8日先發出聲明「近日，我中心跳水運動員全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，我中心已向公安機關報警，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋透過法律手段依法維護自身權益。我中心將聯合相關部門，透過法律途徑堅決追究網暴者責任。」

▲群規。（圖／翻攝自微博）

國家體育總局游泳管理中心也火速發出聲明，「網路上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網路暴力、惡意攻擊及不實資訊，我中心對此高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，我們堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，聲明未針對此部分做出回應。不少人解讀，官方是在摀嘴。

▲群組截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

根據先前爆料者上傳的微信截圖顯示，群組的群規為「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵。」群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

▲網友整理出全紅嬋隊友入群退群時間線。（圖／翻攝自微博，上同）

他接著整理出跳水隊在群內的入群時間，「入群的隊友有，陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一。群裡2022年就在罵全紅嬋，龍道一2022年在群，2023年拉陳藝文進群吃瓜；陳藝文拉昌雅妮進群，昌雅妮拉陳芋汐進群。」

▲網友透過微信轉帳發現陳芋汐在群內。（圖／翻攝自微博）

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。

▲陳藝文（左）、昌雅妮（右）巴黎奧運雙人跳水奪金。（圖／路透社）

諷刺的是，全紅嬋上週遇19歲生日，接受多家雜誌媒體專訪，其中在《人物》專訪中，落淚說道，盼大眾不要網暴自己的隊友。怎料該採訪被截圖到此霸凌群，並遭群內譏笑身材臃腫，「如同吃了一斤豬飼料」，當時多名隊友未退出該群。事發至今陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

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