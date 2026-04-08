　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

▲陳芋汐（左）、全紅嬋（右）巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲陳芋汐（左）、全紅嬋（右）巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

微信群組「水花征服聯盟」近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋，進行長達四年的網路言語霸凌。爆料者指出，該群甚至出言罵出全紅嬋「母豬」等難聽用詞，群組成員被挖出有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。中國國家體育總局游泳運動管理中心8日宣布將徹查此事。

據《新華社》報導，全紅嬋所屬廣東二沙體育中心8日先發出聲明「近日，我中心跳水運動員全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，我中心已向公安機關報警，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋透過法律手段依法維護自身權益。我中心將聯合相關部門，透過法律途徑堅決追究網暴者責任。」

▲群規。（圖／翻攝自微博）

▲群規。（圖／翻攝自微博）

國家體育總局游泳管理中心也火速發出聲明，「網路上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網路暴力、惡意攻擊及不實資訊，我中心對此高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，我們堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，聲明未針對此部分做出回應。不少人解讀，官方是在摀嘴。

▲群組截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲群組截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

根據先前爆料者上傳的微信截圖顯示，群組的群規為「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵。」群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲網友整理出全紅嬋隊友入群退群時間線。（圖／翻攝自微博，上同）

他接著整理出跳水隊在群內的入群時間，「入群的隊友有，陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一。群裡2022年就在罵全紅嬋，龍道一2022年在群，2023年拉陳藝文進群吃瓜；陳藝文拉昌雅妮進群，昌雅妮拉陳芋汐進群。」

▲網友透過微信轉帳發現陳芋汐在群內。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲網友透過微信轉帳發現陳芋汐在群內。（圖／翻攝自微博）

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。

▲陳藝文（左）、昌雅妮（右）巴黎奧運雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲陳藝文（左）、昌雅妮（右）巴黎奧運雙人跳水奪金。（圖／路透社）

諷刺的是，全紅嬋上週遇19歲生日，接受多家雜誌媒體專訪，其中在《人物》專訪中，落淚說道，盼大眾不要網暴自己的隊友。怎料該採訪被截圖到此霸凌群，並遭群內譏笑身材臃腫，「如同吃了一斤豬飼料」，當時多名隊友未退出該群。事發至今陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

【延伸閱讀】

假閨蜜？全紅嬋長期受「國家級霸凌」　陳芋汐等多名隊友遭爆是共犯

「全紅嬋」報警了！　百人微信霸凌群造謠做雞…陳芋汐也在群裡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球
3檔股「抓去關」新名單
快訊／林安可鎖定徐若熙曲球敲安打　連9場安打
新北某社區命案！　惡臭頻傳
放棄連任？脫黨參選？　應曉薇截止日前未領表登記
快訊／京華廣場喊賣！　中石化老總：容積移轉率728%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

陸男12歲吞體溫計　32歲「消化不順」才想起

西班牙首相4年內4度訪華　陸外交部：應中方邀請桑切斯近日訪華

CNN：中國超級運算中心遭駭　機密飛彈設計圖疑外流

中朝高層互動引發關注　陸外交部最新宣布：王毅明9日將訪北韓

陸公開國產雷射武器「光箭系列」　針對無人機實施軟硬殺傷

分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、21、115」　寶島神州貫穿KMT戰略防禦

香港保安局長：國安仍面對四大風險　鬥爭從未停止

分析：東協菁英對中美態度改變　經中安美概念逆轉

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

陸男12歲吞體溫計　32歲「消化不順」才想起

西班牙首相4年內4度訪華　陸外交部：應中方邀請桑切斯近日訪華

CNN：中國超級運算中心遭駭　機密飛彈設計圖疑外流

中朝高層互動引發關注　陸外交部最新宣布：王毅明9日將訪北韓

陸公開國產雷射武器「光箭系列」　針對無人機實施軟硬殺傷

分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、21、115」　寶島神州貫穿KMT戰略防禦

香港保安局長：國安仍面對四大風險　鬥爭從未停止

分析：東協菁英對中美態度改變　經中安美概念逆轉

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

木瓜好處不只助消化！紅、青木瓜差在哪？營養師一次說清楚

抗通膨成關鍵字！百貨祭高回饋搶客　母親節商機升溫

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

毒春捲173人中鏢！潛伏期滿仍別大意　腸胃醫：有人一天拉20次

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

20日迎「穀雨」！　5招防小人穩事業、4大禁忌別犯

不斷更新／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

鄭麗文訪上海美團　體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

大陸熱門新聞

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

微信霸凌群造謠做雞！「全紅嬋」報警了

20歲網紅揭柬埔寨黑幕！直播講到一半突被封

人民幣成為世界第3大支付貨幣

邱垂正喊話鄭麗文：當面要求中共停止軍機艦擾台

祭文出現「民國115年」！　鄭麗文今赴中山陵謁陵

「江南味」菜單曝光！　宋濤宴請鄭麗文吃這11道菜

分析／鄭麗文的「10、21、115」與「寶島神州」戰略防禦

獲鄭麗文邀請一同訪陸　蘇起：十年才走出第一步，但值得！

鄭麗文南京說出「中華民國」　陸委會：遮遮掩掩

「鄭習會」4/10登場？　國台辦回應

陸女吃到飽狂嗑12漢堡　老闆拒接待還報警

國台辦：鄭麗文訪問團順應兩岸要和平交流民意

世界最孤單的動物「百歲斑鱉」蘇州現蹤 全球或僅存2至3隻

更多熱門

相關新聞

微信霸凌群造謠做雞！「全紅嬋」報警了

微信霸凌群造謠做雞！「全紅嬋」報警了

一個名為「水花征服聯盟」的微信群組近日遭爆出，對中國跳水名將全紅嬋進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群甚至造謠全紅嬋做雞等難聽用詞，群組成員被挖出有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。全紅嬋所屬廣東二沙訓練中心8日已報警。

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

全紅嬋苦笑：每日只吃1餐也難瘦

全紅嬋苦笑：每日只吃1餐也難瘦

全紅嬋坦承巴黎奧運後「很想退役」

全紅嬋坦承巴黎奧運後「很想退役」

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」

全紅嬋公開解釋為何鍾愛「烏龜」

關鍵字：

全紅嬋跳水隊陳芋汐中國跳水隊國家體育總局

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面