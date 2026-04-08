白沙屯進香首日即人流高峰　鐵公路疏運措施一次看

▲交通部政務次長陳彥伯今前往台鐵白沙屯站進行現地視察。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

白沙屯媽祖進香活動將於4月12日登轎出發，至4月20日回宮，共計9日。交通部預估4月12日及20日為苗栗端交通需求尖峰，4月16日為雲林端交通需求尖峰，已規劃台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防疏運。

交通部表示，今年白沙屯報名進香活動人數再創新高，依據進香活動行程，預估4月12日及20日為苗栗端（白沙屯）交通需求尖峰，4月16日為雲林端（北港）交通需求尖峰，此次以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規劃：

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一、 台鐵部分：4月11、12、13、18、19、20日加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮。

二、 公路客運部分：已規劃2條公路客運直達車接駁路線，包括4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，4月16日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約10至15分鐘1班，2條路線收費均為全票50元（半票25元），並將視搭車需求機動增加運能，載滿即發車。

三、 高鐵部分：已增開10班次（南下4班、北上6班），其中重要時段4月12日上午7至8時及下午3時至晚間10時、4月20日上午7至9時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站；另4月16日上午8時至晚間9時及4月17日上午8時至晚間11時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵嘉義站，後續將視訂位狀況及現場人潮增開臨時班次。

交通部也說，中央氣象署將於4月12日下午在拱天宮前直播進香期間天氣預報及提醒，並首次背上行動氣象儀，隨媽祖進香，即時觀測回傳行進隊伍的氣象動態，另外也規劃於白沙屯進香活動網站提供「進香期間已知停駐點」未來一周天氣預報資訊。

交通部政務次長陳彥伯今前往高鐵嘉義站、北港接駁點、台鐵嘉義火車站、高鐵苗栗站、白沙屯接駁點及台鐵白沙屯站進行現地視察，並指示各疏運單位做好人潮及車流動線規劃、交通管制及相關疏導措施。