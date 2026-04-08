蕭美琴接見北美台商　盼協助關注並再推進台美雙重課稅議題

▲副總統蕭美琴接見北美洲台灣商會聯合總會「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴8日接見北美洲台灣商會聯合總會「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時，談及台美雙重課稅協議的議題，她表示，這是多年來各界持續關注、也尚待完成的重要目標，現已在美國眾議院順利完成審議，感謝美國跨黨派國會議員壓倒性支持；至於參議院部分尚未排入審議，期盼北美洲台商持續協助關注並推動後續進展，相信若能順利解決雙重課稅問題，將對雙向往來及投資創造更多誘因。

蕭美琴表示，北美洲台商在台灣經濟發展及臺美經貿鏈結中，始終扮演非常重要的角色。近來美國對等關稅政策以及中東衝突等地緣政治因素對全球供應鏈帶來各項挑戰，然而台美關係雖歷經國際局勢波動，雙邊經貿仍持續成長，相信北美洲台灣商會聯合總會扮演相當關鍵的角色。

蕭美琴指出，不論在各政策面向、國會叩門或常態性遊說工作，都可以看到台商們極力發揮，為台美貿易爭取最優惠待遇。目前美國關稅政策因最高法院裁定已進入新一輪溝通階段，未來仍有賴各界共同努力，為台美在貿易與雙向投資關係上爭取最佳政策利基。

針對台美雙重課稅協議議題，蕭美琴表示，這是多年來各界持續關注、也尚待完成的重要目標。現已在美國眾議院順利完成審議，感謝美國跨黨派國會議員壓倒性支持；至於參議院部分尚未排入審議，期盼北美洲台商持續協助關注並推動後續進展，相信若能順利解決雙重課稅問題，將對雙向往來及投資創造更多誘因。

蕭美琴感謝台商們在拚事業、拚經濟之餘，仍為台美的經濟發展及成長做出貢獻，同時也在僑界持續扮演重要領導角色，凝聚僑界向心力。她提到，在當前台美關係面臨各種內外衝擊與考驗的關鍵時刻，更需要廣大僑胞持續關心、支持國家。

蕭美琴指出，北美洲台商不僅在僑界深具影響力，平日對僑胞各項需求多所照顧；在面對北美地區遭逢風災、天然災害或其他特殊事件時，也經常帶領僑界發揮台灣良善力量，作為國際社會負責任成員持續為世界做出貢獻。

蕭美琴感謝北美台商朋友長期心繫故鄉台灣，在世界各地發揮影響力的同時，仍持續關注台灣，成為推動台美關係發展的重要橋梁。不僅在美洲各地面對災害時慷慨解囊，當台灣遭逢地震、風災時，北美台商同樣積極伸出援手，協助受困國人同胞共度難關。

蕭美琴認為，北美台商同時也是台灣軟實力的重要推手，在積極強化國家安全與國防戰力的同時，也懇請台商們透過多元管道與國人共同支持國防預算。這不僅是美方對台灣的期待，更體現國人「自助而後人助」的精神。讓世界看見台灣守護自由民主與國家安全的決心，這同時也是對國際社會的責任。

蕭美琴表示，當今世界充滿地緣政治挑戰，從北約到印太地區，包括日本、菲律賓等周邊國家與夥伴都持續投入強化自我防衛能力。她呼籲國內社會與海外僑胞持續關注相關議題，而台灣相關投資不僅包括對美軍購，更關鍵的是強化台灣本土軍工產業的發展，涵蓋無人機與各類新興科技，無論空中、地面或水下系統，以及情報整合與AI導入等領域，都亟需更多資源的投入與支持。

蕭美琴指出，除了軍事硬實力之外，經濟與文化軟實力同樣關鍵。台灣在去年面對多重挑戰下，仍創下8.68%的GDP成長率，在全球名列前茅，這主要來自全球對科技的需求。台灣在全球科技供應鏈中占有關鍵地位，隨著AI與算力需求繼續擴大，也持續發揮重要貢獻。

蕭美琴提到，文化軟實力同樣仰賴台商的投入，感謝北美台商朋友不僅照顧當地長輩，也整合僑界資源，舉辦各式文化活動，讓美國社會看見並體驗台灣，不僅是軟實力的推手，更是第一線的民間外交官。