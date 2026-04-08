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家長年省1.4萬！基隆免費營養午餐上路　謝國樑：強化供餐品質

▲家長年省1.4萬！基隆免費營養午餐上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲115學年推免費營養午餐，家長年省1.4萬、品質同步強化。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）召開114學年度中小學校長暨幼兒園長會議，市長謝國樑宣布，115學年度將推動全面免費營養午餐政策，預估每年可為家長節省約1.4萬元，減輕家庭負擔。同時市府也將強化供餐品質與食材來源管理，提升透明度，確保學童吃得安心、營養均衡，打造更完善的校園照顧體系。

謝國樑表示，感謝校長與園長長期在教育現場的辛勞付出，並強調教育是城市競爭力的關鍵核心。透過市府與學校之間更緊密的溝通合作，讓每位學生都能在適性學習環境中成長，逐步實現優質教育的願景。

在政策推動方面，謝國樑指出，「全面免費午餐政策」將於115學年度正式上路，除減輕家長經濟負擔，也將同步提升供餐品質並強化食材來源透明，確保學童飲食安全。此外，市府將持續推動「防災校園2.0」、導入正向行為支持（PBS）機制，並改善通學步道，營造更安全、友善的學習環境。

教育處長徐嬿立進一步說明，教育處正規劃學力提升方案，透過差異化輔導掌握學生個別需求，落實適性教育。同時加速校園數位轉型，規劃採購AI相關教學軟體並升級網路設備，強化AI與雲端應用，打造智慧學習環境。她指出，免費午餐政策上路後，預估每個家庭每年可節省約1.4萬至1.6萬元支出。

會議中亦廣泛討論多項教育議題，包括雙語教育推動、提升外籍教師覆蓋率、心理師入校輔導學生身心發展，以及不同類型特殊教育學生的差異化教學策略，皆為未來施政重點。

謝國樑最後強調，市府將持續整合教育資源、深化專業支持，與各級學校攜手合作，接住每一位孩子，為基隆打造更具韌性與競爭力的教育環境，培育面向世界的下一代。

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