獨／上班時間溜回家！清潔隊班長淪薪水小偷　台中環保局懲處

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區清潔隊一名掃地班班長被爆料，隊員在路旁認真打掃，卻利用上班巡查時間蹺班偷偷溜回家，許多知情人士均敢怒不敢言，民眾獲知後便錄影查證超過兩個月，發現幾乎每天都會利用巡查環境時偷溜回家，時間從幾分鐘到1-2小時以上，此情形竟達數年之久，幾經反映都不見下文，憤而向媒體投訴爆料。

▲台中市東勢區清潔隊吳姓班長利用巡查時間蹺班回家，並常向隊員口出惡言飆罵三字經，回去上班時還不忘穿上反光背心，遭環保局懲處。（圖／投訴人提供，下同）

爆料民眾指出，東勢區清潔隊吳姓班長4、5年來一直利用上班途中返家，經多日查訪並錄影存證，從去年11月至今年2月約2-3個月時間，幾乎每天都回，真的是「薪水小偷」，在工作上也對隊員口出惡言飆罵三字經髒話職業霸凌，許多同事原本再過一年就可退休，但受不了他的霸凌，寧願少領錢辭職回家。

另多次向隊長反映也沒有後續，疑與隊長關係良好，所以大家就此打住就沒再提起。爆料者稱，從3月25日提出檢舉至今都沒有下文，希望透過媒體揭弊，公諸社會評斷。

台中市政府環保局表示，針對東勢區清潔隊班長勤務期間返家情形，已於3月31日接獲檢舉後即刻啟動調查，經調閱影像資料及查證，確認該名人員於部分勤務時段未依規定在勤，除已解除其班長職務，也將依工作規則規定予以行政處分，懲處案正審議中；同時針對未實際出勤時數追繳薪資，以資警惕。

環保局說明，市府已針對此案人員依規懲處，責成各區清潔隊加強勤務紀律宣導，並無多次反映而未處理情形；後續將持續強化管理與查核機制，確保公務紀律與服務品質。