　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，查獲海洛因等毒品。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，查獲海洛因等毒品。（圖／龜山警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局清明連假期間實施「擴大臨檢雷霆除暴」專案，動員大批警力，針對轄內酒店、養生館、網咖等特種營業場所全面臨檢掃蕩，在治平、打詐、緝毒及肅槍成果豐碩，其中治平專案查獲黑道幫派12人到案，劉男涉嫌率眾砸毀店等情事，全案依組織犯罪、妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲不法獲利贓款。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲不法獲利贓款。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局實施「擴大臨檢雷霆除暴」專案，在治平、打詐、緝毒及肅槍四大面向皆有顯著成果，檢肅治平專案包括等劉姓男子等12人到案，專案小組查出，劉嫌涉嫌工地福利社經營權糾紛，還率眾砸店等情事，今年第一波全國同步打擊詐欺專案中，共拘捕7人，其中3人羈押獲准，另外查獲詐欺通緝犯10人。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲槍械彈藥。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲槍械彈藥。（圖／龜山警分局提供）

此外，今年第14次安居緝毒專案期間，查獲依托咪酯（喪屍煙彈）藥頭11人、其他毒品類型6人，查獲海洛因16.14公克、依托咪酯煙彈38顆、依托咪酯煙油7罐、依托咪酯粉末1074.11克、安非他命2452.59克、毒咖啡包76包等；肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發，成果豐碩。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，涉案黑幫成員移送法辦。（圖／龜山警分局提供）

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，涉案黑幫成員移送法辦。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局強調，將持續透過「雷霆除暴」專案行動，全面掃蕩黑幫、槍械、詐騙及毒品犯罪，不容許不法分子挑戰公權力。呼籲民眾切勿酒後駕車，應選擇代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全與社會秩序，攜手打造安居樂業的生活環境。

 【更多新聞】

偽造官兵簽名侵吞上萬元工作獎金　國防部資通電軍預財士被起訴

桃園觀音深夜打群架！見警到場爬電桿溜了　1失聯移工被逮

狠撈4.2億！租農地回填廢棄物「4萬立方米」　33人+7公司被起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球
3檔股「抓去關」新名單
快訊／林安可鎖定徐若熙曲球敲安打　連9場安打
新北某社區命案！　惡臭頻傳
放棄連任？脫黨參選？　應曉薇截止日前未領表登記
快訊／京華廣場喊賣！　中石化老總：容積移轉率728%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

土城某社區命案！惡臭頻傳真相曝　婦死亡多日屍水四溢

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

女騎士被垃圾車撞成重度失智　和美鎮公所「6成過失」判賠410萬

自製火藥炸爛荒廢國小！2理工男背景曝　中山大學：配合司法調查

「來我家玩貓」竟伸狼爪！軍人性侵高中女同學　二審仍判3年半

聯手女密友收賄480萬！前台南消防局長出庭認罪　150萬交保

驚悚畫面曝！南投駕駛逆向輾過機車肇逃　騎士遭撞神速翻滾逃命

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

密集噁臭畫面曝！王功漁港魚群集體死亡　遊客頭皮發麻掩鼻快閃

台南中華西路翻車事故！女駕駛自撞分隔島　2人送醫

土城某社區命案！惡臭頻傳真相曝　婦死亡多日屍水四溢

桃園分署4月聯合拍賣會　拍出虛擬貨幣、房地產挹注國庫逾6千萬

女騎士被垃圾車撞成重度失智　和美鎮公所「6成過失」判賠410萬

自製火藥炸爛荒廢國小！2理工男背景曝　中山大學：配合司法調查

「來我家玩貓」竟伸狼爪！軍人性侵高中女同學　二審仍判3年半

聯手女密友收賄480萬！前台南消防局長出庭認罪　150萬交保

驚悚畫面曝！南投駕駛逆向輾過機車肇逃　騎士遭撞神速翻滾逃命

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

木瓜好處不只助消化！紅、青木瓜差在哪？營養師一次說清楚

抗通膨成關鍵字！百貨祭高回饋搶客　母親節商機升溫

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

毒春捲173人中鏢！潛伏期滿仍別大意　腸胃醫：有人一天拉20次

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

20日迎「穀雨」！　5招防小人穩事業、4大禁忌別犯

不斷更新／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

鄭麗文訪上海美團　體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

【挑戰8.88秒能免單】家庭聚餐吃2萬+...弟弟按下瞬間全場傻眼

社會熱門新聞

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

不要命畫面曝！騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯

即／NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

獨／啦啦隊甜心淪詐團車手　現身法院畫面曝

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

看護兼差做美髮害失智父慘摔　驚見大量私密處照

高雄春捲攤2句話怒嗆衛生局　受害者一聽心寒喊告

涉「台版地面師」撈千萬　戶政員求交保：餘生贖罪

即／蘆洲公寓狂飄惡臭！　警消破門驚見「男租客陳屍屋內」

更多熱門

相關新聞

桃警清明連假雷霆出擊　查獲98件91人成果豐碩

桃警清明連假雷霆出擊　查獲98件91人成果豐碩

桃園警察分局在清明連假前夕啟動「雷霆除暴專案」，提前部署優勢強勢執法作為，全力淨化轄區治安，規劃路檢點8處、臨檢點18處，動員警力67人，針對酒駕、毒駕等重大惡性交通違規實施封閉式路檢強力取締。

移工搭賓士被攔「跳車狂奔」軍警聯手逮人

移工搭賓士被攔「跳車狂奔」軍警聯手逮人

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打1人酒駕

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打1人酒駕

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷

轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

關鍵字：

雷霆除暴專案龜山警方打詐、緝毒、肅槍與檢肅黑幫

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面