「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，查獲海洛因等毒品。（圖／龜山警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局清明連假期間實施「擴大臨檢雷霆除暴」專案，動員大批警力，針對轄內酒店、養生館、網咖等特種營業場所全面臨檢掃蕩，在治平、打詐、緝毒及肅槍成果豐碩，其中治平專案查獲黑道幫派12人到案，劉男涉嫌率眾砸毀店等情事，全案依組織犯罪、妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲不法獲利贓款。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局實施「擴大臨檢雷霆除暴」專案，在治平、打詐、緝毒及肅槍四大面向皆有顯著成果，檢肅治平專案包括等劉姓男子等12人到案，專案小組查出，劉嫌涉嫌工地福利社經營權糾紛，還率眾砸店等情事，今年第一波全國同步打擊詐欺專案中，共拘捕7人，其中3人羈押獲准，另外查獲詐欺通緝犯10人。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，起獲槍械彈藥。（圖／龜山警分局提供）

此外，今年第14次安居緝毒專案期間，查獲依托咪酯（喪屍煙彈）藥頭11人、其他毒品類型6人，查獲海洛因16.14公克、依托咪酯煙彈38顆、依托咪酯煙油7罐、依托咪酯粉末1074.11克、安非他命2452.59克、毒咖啡包76包等；肅槍專案查獲林姓男子非法持有改造手槍1把及子彈5發，成果豐碩。

▲桃園市龜山警分局於清明連假期間實施「雷霆除暴」專案，涉案黑幫成員移送法辦。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局強調，將持續透過「雷霆除暴」專案行動，全面掃蕩黑幫、槍械、詐騙及毒品犯罪，不容許不法分子挑戰公權力。呼籲民眾切勿酒後駕車，應選擇代駕或大眾運輸工具，共同維護交通安全與社會秩序，攜手打造安居樂業的生活環境。