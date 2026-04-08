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好大官威！花縣府主任違停嗆警「知道我誰嗎？」　跑分局要警說明

▲▼傅崐萁心腹范姜幸玲。（圖／翻攝臉書）

▲傅崐萁心腹范姜幸玲。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮有基層員警近日在網上PO文，點名「花蓮縣府范姜女士」不滿違規停車被開單，開嗆「知道我是誰嗎？」刁難警察還跑去找分局長告狀。經查，該名「范姜女士」為花蓮縣北區服務中心主任范姜幸玲，也是立委傅崐萁、縣長徐榛蔚重要心腹。對此事，范姜幸玲回應，內容是亂寫的，她絕對不會要求銷單。

根據警方提供影片，范姜幸玲在紅線轉彎的地方違規停車，被民眾檢舉，沒想到警察開完單，范姜幸玲心生不滿，亮出縣府官員身分，並表示，「你知道我是誰嗎？我是吉安鄉公所主任、也是吉安民防中隊長，為什麼開之前都不用先問一下？」員警表達，停在這裡違規，「我不知道這誰的車」。范姜則再次表明身分，並喝斥警方「你要問啊」。

基層員警氣得發文踢爆范姜隔天還跑到分局興師問罪。引發熱議。爆料文僅約1小時就遭刪除。對此事，花蓮縣府則護航，沒有指控的情況發生。據了解，范姜幸玲在花蓮政壇資歷深厚，曾任縣府秘書，長期協助傅崐萁及徐榛蔚的公務行程。2020年范姜幸玲還因為陪同傅崐萁謝票時，意外從宣傳車摔落而登上新聞。

議員胡仁順表示，傅友友組織對待警察真的很差，除了違規遭開單時要先說自己是誰，還有表裡不一、甚至提供不實資訊誤導員警。再這樣下去，花蓮縣警局的缺額又要更多了，生活要怎麼能心安？

胡指出，縣府北區服務處主任因違停被開單，現場先「表明自己的身份」後，又跑去警察局「聊天」。此事被揭露後，某大議員馬上打電話施壓警方，要求內部調查、甚至要同仁壓力再大都不能失控。

胡仁順表示，不久前游淑貞鄉長也跑去警局失控怒罵，無端指控公所遭恐嚇的資料是遭警方洩漏，盛怒之下要求警方撤新聞照片、徹底查辦，整個警局差點被她翻過來。警察、消防員、教師、社工、公務員、各行各業的從業者都是人，他們都是某人的父母、某人的兒女、某人的伴侶，沒有人比較高尚或低下，沒有公務員在執行公務時應該承受無謂的壓力。徐榛蔚縣長，您贊同她們這樣做嗎？您應該保護警察、還是保護她們？

胡仁順也提到，在傅友友們陸續施壓警方的同時，縣府又發了提高加給的新聞稿： 花蓮縣縣長徐榛蔚宣布，全面提升及落實有關修正「警察人員警勤加給表」，增加本島縣（市）警察局的繁重加給的政策，追溯自今年三月一日起，提升刑事加成及勤務繁重加成，並配合相關政策方向；花蓮縣警察局表示，同步研議調整警察相關加給水準，期能改善偏遠地區人力招募與留任困境，進一步強化整體治安維護量能。

胡仁順說明，事實上，「警察人員警勤加給表」明明就是行政院在今年二月修正的，即為調高刑事加成及勤務繁重加成，不是縣府特別注重警員福利，且縣府新聞裡面並未提到。事實就是，此加給早由中央通過，地方也不能不做、不敢不做。這並不需要感謝花蓮縣政府、也不是徐榛蔚的恩惠，更不應該是縣府拿來爲這些不當行為洗白的工具。

胡仁順指出，徐榛蔚縣長及傅友友們，檯面上借花獻佛、把中央福利政策說成是自己的，檯面下卻是動輒怒罵、施壓噤聲。花蓮的警力已經陷入補不齊、流動快的惡性循環了。除了天災問題，這些人還要補上最後一根稻草嗎？

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