五一去哪？台南運河百年音樂祭登場　玖壹壹連唱2夜嗨翻水岸

▲台南運河百年戶外音樂祭將於五一連假登場，卡司陣容堅強。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接五一連假並慶祝台南運河通航100年，台南市政府推出「台南運河百年戶外音樂祭」，將於5月1日至2日晚間在中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）登場，集結多組人氣歌手與樂團接力演出，打造結合音樂與水岸景觀的沉浸式體驗。

市長黃偉哲表示，台南近年接連迎來台南400、建城300年，今年再迎運河通航100年，別具歷史意義。他指出，每個台南人心中都有一條屬於自己的運河記憶，市府透過音樂祭、光影展演、市集活動等多元形式，讓不同世代都能找到共鳴。

本次音樂祭卡司堅強，邀請玖壹壹、理想混蛋、邱鋒澤、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰等超過10組藝人輪番上陣，涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元風格。活動也特別邀請多位台南子弟參與演出，展現地方音樂能量。

8日記者會上，吳汶芳更現場演唱改編版「百年好河」，將台南景致與音樂融合，為活動暖身，獲得熱烈掌聲。

市府指出，近年持續推動運河環境改善與光環境藝術，自4月起啟動夜間光雕，搭配遊船與河岸步道，讓民眾能在夜色中欣賞光影交織的水岸風情。除了音樂祭外，「台南運河百年」系列活動還包括河畔市集、紀念展、美食船班、龍舟賽及聯合婚禮等，將一路熱鬧至年底。



活動資訊：台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側），5/1（五）18:00－21:00，演出：理想混蛋、邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday；主持：徐凱希。5/2（六）18:00－21:00，演出：玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年，主持：徐凱希、籃籃。