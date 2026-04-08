理工男大生製高爆性火藥炸校！試爆2次溜了遭羈押　校方回應了

▲2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物後試爆，被裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉一處廢棄國小校園3日下午傳出爆炸聲，造成一處教室的牆壁、窗框被炸破，余姓、周姓2名理工科男大生自製高爆性火藥後引爆所致，翌日就被逮捕聲押獲准。國立嘉義大學表示知悉此事後已立即進行校安通報，將全力配合檢調單位調查；國立中山大學則表示未接獲相關訊息。

高中同學畢業皆讀理工科 自製硝酸銨火藥試爆

初步了解，周男是國立嘉義大學機電工程學系學生，余男是國立中山大學的學生，2個皆是高雄人，也是同所高中的同學，而2人畢業後皆考上理工相關科系。沒想到畢業之後，2人討論以硝酸銨等物製作火藥，4月3日前往廢棄多年的國小校園進行2次試爆後便逃跑，警消獲報到現場調查後認為該起爆炸案是人為爆裂物所致，翌日循線逮到余男、周男。

2人說法有出入 法院裁定羈押禁見

移送嘉義地檢署複訊後，檢方依犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法製造爆裂物罪，及刑法準放火罪，向嘉義地院聲請羈押余男、周男。然而，法官進行訊問時，余男坦承犯行，惟周男僅坦承有製造爆裂物及炸毀國小門窗的客觀行為，考量兩人說法有出入，也多次製造爆裂物並引爆2次，其等所製造爆裂物之數量、重量非微，裁定羈押禁見。

嘉義大學回應「該生表現正常」 中山：未接獲訊息

對此，嘉義大學回應，本案係本校獲悉媒體報導，指稱本校某學生疑涉廢校爆炸事件，本校第一時間即進行校安通報，並請學務處積極了解，該生平時在校學習與生活表現均屬正常，並無異樣。由於本案已進入司法程序，本校除了給予相關協助，也將全力配合檢調單位調查。

另外，對於學生涉嫌製造爆裂物遭羈押一案，國立中山大學表示，尚無接收到相關訊息。