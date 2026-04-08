遭控車禍後找兒頂替！協商還稱「無照又不是酒駕」　高德安回應了

▲高德安遭控車禍後找兒子頂替！協商還稱「無照又不是酒駕」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉代表高德安近來遭指控，去年於吉安鄉一處十字路口，未依照規定停車確認與一輛小客車發生碰撞，駕駛身體一度暈眩狀況不佳，不滿高德安找兒子頂替且消極處理，甚至表示「只是無照駕駛又不是酒駕」。對此，高德安稱自事故發生以來，自己及相關人員皆持續進行後續處理與協調，並未有逃避責任之情事。

羅姓男子在臉書社團「花蓮同鄉會」發文指控，2025年7月30日上班途中，行經花蓮縣吉安鄉一處十字路口時，與花蓮縣吉安鄉代表高德安發生交通事故，該路口設有「停」字標線，但高德安未依規定停車確認，即直接駛入路口，撞擊車輛側面，導致車輛安全氣囊瞬間爆開一度出現暈眩。

羅男表示，警方抵達後進行酒測時，對方卻出現一名與先前看到的駕駛明顯不同人前來，稱當時如果沒有注意到差異，恐怕整起事件可能演變為肇事逃逸或責任轉嫁，更無法接受自7月30日事故發生後，對方長時間未主動聯繫處理，期間沒有任何關心或協商。

羅男說，雙方後續曾約定第一次會面協商和解，但過程中對方態度消極，甚至表示「只是無照駕駛又不是酒駕」，對方多次強調自己開的「奧迪」怎樣，不明白有什麼用意？整體協商最終未能達成共識。取得車輛鑑價報告後，將相關資料傳送給對方，對方僅回覆請由保險員聯繫，但事後經詢問保險員，雖曾嘗試接觸，對方仍未積極處理賠償相關事宜。質疑高德安消極處理、推卸責任、甚至找人頂替。

警方指出，事故地點位於吉安鄉明仁三街與明義二街路口。經初步調查，高姓男子駕駛自小客車沿明仁三街由西往東行駛，與羅姓男子駕駛、沿明義三街南往北行駛之自小客車，於路口發生交岔撞。經查，雙方駕駛酒精測試值均為 0，無酒駕情事。本起事故造成羅姓駕駛頭部腦震盪，隨後送往醫院治療，高姓駕駛則未受傷。全案已依規定受理在案，相關肇事責任還有待進一步調查釐清。

對此，高德安表示，該事件發生當時，在場人員為自己親生兒子，並不存在刻意找人頂替之情形。此外，本案為半年前所發生之事件，並非近期才處理。自事故發生以來，自己及相關人員皆持續進行後續處理與協調，並未有逃避責任之情事。