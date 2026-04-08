打詐戰線擴大！國際打擊金融詐騙協會成立　「資料通報＋修法」雙箭齊發

▲國際打擊金融詐騙協會於刑事警察局舉辦成立大會。（圖／IAFA提供）

記者陳弘修／台北報導

打詐再升級！面對詐騙手法不斷翻新，最新民間力量進場。國際打擊金融詐騙協會（International Anti-Fraud Alliance, IAFA）8日在刑事警察局舉行成立大會，主打「資料整合」與「法制改革」雙軌並進，盼補強現行防詐體系。

IAFA指出，目前多數詐騙案件在被害人報案時，資金早已流失，事後追討困難。因此協會規劃建置「詐騙資料庫」並搭配「即時通報機制」，作為核心運作基礎。未來將串聯民眾、金融機構與相關單位，一旦發現可疑帳戶即可即時回報，協助警方與銀行提前鎖定人頭帳戶，縮短報案與凍結資金之間的時間落差，爭取關鍵處置時效。

除了資料面建構，該協會也同步著手制度面改善。IAFA認為現行法規對詐欺犯在金融使用上的限制仍不夠完整，未來將推動修法，針對經三審定讞的電信或金融詐欺犯，限制其使用銀行服務，從源頭壓縮資金流動空間，降低再犯可能。

▲刑事局副局長蔡燕明出席IAFA成立大會。

在今天的成立大會上，多位警政高層出席表達支持。刑事局副局長蔡燕明致詞時表示，協會網站功能令人印象深刻，透過線上通報機制，有助金融機構及早辨識可疑帳戶，提升整體打詐效率。同時，協會也特別感謝台南市政府副秘書長徐健麟，在籌備過程中提供專業建議與協助。

警方人士分析，當前詐騙集團運作高度分工，結合人頭帳戶與跨境資金流動，使查緝難度大幅提升。透過即時通報平台與資料整合機制，並強化與政府部門合作，將有助補齊現有防線缺口。隨著詐騙問題持續升溫，IAFA成立象徵在公部門之外，新增一股整合性力量，未來若能結合資料共享、制度調整與跨界合作，將有機會進一步壓制詐騙活動。

可疑帳戶通報網站：https://165antifraud.com