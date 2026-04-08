虎航列「71歲掌摑婦」為拒載名單　追究危害飛安法律責任

▲虎航女乘客掌摑空服員，降落後遭航警帶走。（圖／網友提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，發生一名張姓女乘客不滿空服員碰撞，竟出手掌摑空服員，引發譁然。台灣虎航今表示，對於機內出現不理性行為的旅客，公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛安追究法律責任。

台灣虎航3日晚間自日本福島飛往桃園IT753航班，在飛機準備降落時，一名張姓女乘客起身疑似穿鞋，遭空服員巡查時不慎碰觸，儘管空服員立即道歉，並詢問是否需要醫療協助，張女卻情緒激動，不僅對空服員大聲咆哮，更出手掌摑空服員。

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台灣虎航今發表聲明指出，班機於航程中發生旅客情緒失控，並掌摑執勤客艙組員事件，台灣虎航對此類嚴重侵害員工尊嚴及人身安全行為，予以最嚴厲的譴責，每位在崗位上敬業付出的員工都應獲得應有的尊重。

台灣虎航表示，公司致力於提供安全及安心的工作環境，對於旅客攻擊客艙組員行為，將全力捍衛員工法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。

台灣虎航也說，機組人員之執勤安全與飛航安全息息相關，為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，公司已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。

台灣虎航強調，一向視飛航安全與職場安全為企業經營核心，致力於營造一個安全、舒適、安心的搭機環境，也感謝當日同機旅客的配合，以及社會大眾對此事件的關心。