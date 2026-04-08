滿牆血書！陸留學生「殘殺21歲泰籍女友」後墜亡　全裸女屍倒浴室

▲兇嫌墜樓前在屋內留下滿牆血書。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府5日凌晨發生一起情殺事件，一名就讀曼谷大學（Bangkok University）的中國籍男大生，涉嫌在公寓內殘忍殺害年僅21歲的泰國籍女友，隨後在牆上留下數行血書，墜樓身亡。警方趕抵現場時，在浴室發現女方全身赤裸且傷痕累累的遺體。

全身是血敲鄰居門！陸男大生切脈後墜樓亡

根據泰國The Thaiger報導，警方5日凌晨2時30分接獲報案稱，有人從公寓大樓墜落，到場發現，30歲的中國籍男子陳屍在兩棟建築間的通道，兩側手腕均有深長的割傷。鄰居心有餘悸地表示，男子在墜樓前15分鐘曾全身是血前來敲門，嚇得他趕緊關門報警。

▲▼ 警方獲報趕往現場，在死者屋內發現另一具女屍。（圖／翻攝自Amarin TV）



浴室驚見全裸女屍！21歲正妹慘遭亂刀封喉

警方隨後進入男子位於8樓的房間搜查，赫然在浴室內發現21歲泰國籍女子納塔妮查（Nattanicha）的屍體。死者當時全身赤裸，頸部、頭部、胸部及手臂均有嚴重的刺傷。

法醫初步估計，女方的死亡時間應在8至24小時之前。現場不僅找到沾滿血跡的刀具，牆上更有男子用鮮血寫下的詭異留言，「善良萬歲！！！多點理解，不只是為了錢」、「我曾經過著平靜生活，我真的很努力了」等。

感情失和引殺機？監視器證實無外人進入

據調查，兩人均為曼谷大學人文與觀光管理學院的一年級新生，且為情侶關係。友人透露，男方近期一直試圖挽回出現裂痕的感情。一名住在隔壁的中國籍留學生也證實，兩周前曾聽到房間內傳出激烈的電話爭吵聲。

警方調閱監視器確認，案發期間除該對情侶外，並無任何外人進出房間，初步判定是男方殺害女友後再自殘墜樓。

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