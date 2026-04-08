西班牙首相4年內4度訪華　陸外交部：應中方邀請桑切斯近日訪華

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

外交部發言人毛寧今日（8日）主持例行記者會證實，應中方邀請，西班牙首相佩德羅·桑切斯（Pedro Sánchez）將於近日對中國進行正式訪問。毛寧指出，這是桑切斯首相4年內第4次訪華，中方期待以此訪為契機，進一步深化兩國戰略互信，加強多邊協調，推動中西關係持續向上發展。

外交部發言人毛寧8日主持例行記者會，被問及「中方發布了西班牙首相桑切斯將訪華的消息，能否介紹此訪有關安排？對此訪有何期待？」

毛寧對此表示，此訪是桑切斯首相4年內第4次訪華。中方高度重視中西關係發展，願同西班牙一道，以桑切斯首相訪華為契機，進一步深化戰略互信，密切交流合作，加強多邊協調。

毛寧強調，中方期待透過高層交往，推動兩國關係百尺竿頭、更進一步，共同為維護世界和平穩定貢獻更多正能量。

自2023年中西建交50周年以來，兩國高層往來日益頻繁。桑切斯首相曾於2023年3月出席博鰲亞洲論壇期間訪問北京，隨後於2024年及2025年多次與中方高層就經貿、文化及氣候變遷等議題展開對話。

西班牙作為歐盟重要成員國，在推動中歐關係回穩及維護全球供應鏈穩定方面扮演關鍵角色。桑切斯此次「4年4訪」，充分顯示西班牙在後疫情時代對中國市場的重視，以及在多極化國際局勢下與中方保持戰略溝通的急迫需求。外界預計，此次訪華將進一步落實中西經貿合作計畫，預料將會針對中東局勢與烏克蘭危機交換意見。

▼西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）