【廣編】台北「砥鎵鍋物」日本A5和牛紐約客、盤克夏黑豚豬五花　現場直接加菜

▲砥鎵鍋物於四月正式推出「春饗極味・好運轉盤」活動。

圖、文／砥鎵鍋物提供

台北精緻鍋物界的生力軍「砥鎵鍋物」，憑藉著對肉品品質的極致追求與獨門湯頭，早已成為不少老饕的私藏名單。隨著春意漸濃，砥鎵鍋物於四月正式推出「春饗極味・好運轉盤」活動，標榜只要用餐滿$1,500，就有機會將日本A5和牛、日本F1和牛等頂級食材「免費送上桌」，堪稱本月台北火鍋界最具誠意的加菜盛事。

不同於一般火鍋店的小盤贈送，砥鎵鍋物本次活動直接送到客人心坎！凡於4月份期間，全店消費滿$1,500即可參加幸運轉盤活動。這次的獎項名單簡直是肉食愛好者的夢幻清單：

極致之選：霜降紋理細膩、入口即化的「日本A5和牛紐約客」。

脂香平衡：擁有獨特乳香、肉質紮實的「日本F1和牛腿三角」。

Q彈驚喜：脆口彈牙、市面少見的「紐西蘭牛舌」。

肉香濃郁：口感層次豐富、饕客推崇的「盤克夏黑豚豬五花」。

活動強調「現場轉、現場加」，獲獎食材立即由主廚現切送上，讓原本的餐桌饗宴瞬間升級，儀式感與飽足感雙重達標。

位於台北市精華地段的砥鎵鍋物，一直以來以「砥礪思維、鑄造鎵餚」為核心理念。其裝潢風格現代優雅，搭配嚴選的季節時蔬與匠心熬製的湯底，致力於還原食材最原始的甘甜。