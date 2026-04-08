　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 聯名「酷洛米KUROMI」推出思樂冰、霜淇淋，可集點送吊飾，買2支送書籤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

紫色小惡魔魅力來襲，7-ELEVEN迎接冰品旺季，集結自有品牌雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰，自4月15日起至5月12日首度整合推出「酷洛米KUROMI」主題聯名，除了思樂冰首次推出感光變色杯，購買新品全口味，還能集點獲得「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」；買霜淇淋任2支就送酷洛米書籤。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲雪淋霜霜淇淋此次推出「藍莓起司」口味，買2支送酷洛米書籤。（圖／業者提供）

7-ELEVEN聯名超人氣IP「酷洛米KUROMI」，打造夢幻紫色系冰品，其中雪淋霜霜淇淋此次推出「藍莓起司」口味，售價49元，原料使用奧地利產藍莓再結合丹麥的切達起司，口感柔和酸甜。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味。（圖／業者提供）

酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味，售價59元，以經典美式綜合莓果結合法式馬卡龍，打造微酸微甜、清新細膩的層次風味，搭配酷聖石奶霜基底與瑞穗鮮乳，奶香濃郁，口感細緻滑順。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」搭配感光變色杯。（圖／業者提供）

思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」，大杯39元、特大杯45元，酸甜莓果香氣，搭配感光變色杯，拿到陽光下還會有酷洛米驚喜現身；微醺可搭配變成大人的思樂冰，「紫色莓好思樂冰+傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)」優惠價120元。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲4月15日至5月12日期間「每周五六日」指定付款第二件半價。（圖／業者提供）

●期間限定第二件半價

4月15日至5月12日期間「每周五六日」，凡購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」；思樂冰同步「全品項享第二杯半價」。

▲▼7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰聯名「酷洛米KUROMI」推出新品、主題杯、周邊。（圖／業者提供）

▲購買此波聯名冰品，還可集點抽限量盲盒吊飾。（圖／業者提供）

●集點送盲盒、買2支霜淇淋送書籤

同樣在4月15日至5月12日期間，購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋全口味，皆可參加集點活動，集滿4點+169元，就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）。集滿2點+29元，或集滿5點可免費兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。

此外，活動期間購買雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，任2支就贈送1個「KUROMI書籤」，數量有限，送完為止。

★全家

▲▼全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

▲全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

全家Fami!ce霜淇淋近來推出超創新「日式甜醬油」與「山葵風味」，即日起於全台7間Fami!ce品牌體驗店限定販售；同時，全台約2200間霜淇淋販售門市也將同步推出「蘭姆葡萄」與「開心果」兩款人氣口味。

▲▼全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

▲全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

全家表示，此次推出的「山葵風味霜淇淋」，以山葵清爽嗆感為特色，結合乳香與甜味，打造具有層次感的創新口味，延續過去香菜霜淇淋帶起的話題熱潮。

而另一款「日式甜醬油霜淇淋」靈感來自日本傳統點心「烤醬油糰子」，以日系醬油結合焦糖風味，呈現甜鹹交織的口感，兩款限定口味皆為49元，亦可混搭雙口味，成為綜合「山葵日式醬油口味」。

●Fami!ce限定口味「日式甜醬油」與「山葵風味」，僅於全台7間Fami!ce品牌體驗店販售：

・南海店（台北市中正區南海路20號）
・竹北宏福店（新竹縣竹北市光明一路236號）
・台中永定店（台中市北屯區河北路二段69號）
・台中復興北店（台中市南區復興北路300號）
・員林正新店（彰化縣員林市三民東街350號）
・高雄富裕店（高雄市左營區富國路420號）
・吉安福興店（花蓮縣吉安鄉福興路232-1號）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球
3檔股「抓去關」新名單
快訊／林安可鎖定徐若熙曲球敲安打　連9場安打
新北某社區命案！　惡臭頻傳
放棄連任？脫黨參選？　應曉薇截止日前未領表登記
快訊／京華廣場喊賣！　中石化老總：容積移轉率728%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現、小金豆成祈福保值首選

超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

【廣編】台北「砥鎵鍋物」日本A5和牛紐約客、盤克夏黑豚豬五花　現場直接加菜

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購　隨身鏡、連帽浴巾超萌

快訊／家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令　每人只能買1組

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

史努比鐵粉集合！NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

泰想出國了！萊爾富「泰國季」登場　刷聯邦卡滿額抽「泰國來回機票」100份

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

動力火車誇曾沛慈「本來就很會唱」　尤秋興聽到「新三振舞」又扭起來了

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現、小金豆成祈福保值首選

超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

【廣編】台北「砥鎵鍋物」日本A5和牛紐約客、盤克夏黑豚豬五花　現場直接加菜

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購　隨身鏡、連帽浴巾超萌

快訊／家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令　每人只能買1組

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

史努比鐵粉集合！NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

泰想出國了！萊爾富「泰國季」登場　刷聯邦卡滿額抽「泰國來回機票」100份

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵、機能襪也賣翻

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

與上海台青交流　鄭麗文：不變成阻礙年輕人的力量

木瓜好處不只助消化！紅、青木瓜差在哪？營養師一次說清楚

抗通膨成關鍵字！百貨祭高回饋搶客　母親節商機升溫

白沙屯媽祖進香將至　45萬人潮湧北港！警三階段交管備戰

毒春捲173人中鏢！潛伏期滿仍別大意　腸胃醫：有人一天拉20次

全紅嬋遭「國家級霸凌」事件　國體總局揚言嚴查…網猜：要摀嘴了

20日迎「穀雨」！　5招防小人穩事業、4大禁忌別犯

不斷更新／第三次台灣內戰！林安可對徐若熙擊出中外野飛球

克羅馬場均23.5分捍衛雲豹主場2連勝　勇奪單周MVP

鄭麗文訪上海美團　體驗無人機送珍奶笑：老公忘記帶可以點嗎？

江語晨被粉絲叫「老婆」　尬喊：我才剛離婚別這樣！

消費熱門新聞

快訊／家樂福祭「耐熱袋、垃圾袋」限購令　每人只能買1組

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

NB x SNOOPY春遊布章太燒　人氣角色化身滿分旅伴陪你去哪都型

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購

三商炸雞自由配2桶只要319元　買炸翅腿送起司肉醬水餃

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

白沙屯、大甲媽祖接力遶境　三大裝備需求先發酵

泰想出國了！萊爾富「泰國季」抽100份機票

超商推出「酷洛米」思樂冰、霜淇淋

蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

台灣麥當勞可樂奪「全球最好喝」！網友：經過忍不住買一杯

媽祖遶境行腳不只升級裝備　金飾買氣同步湧現

更多熱門

相關新聞

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購

7-11推「布丁狗」29款周邊快閃購

慶祝三麗鷗人氣「布丁狗」30周年，加上4月11日國際寵物日即將到來，7-ELEVEN推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，開發29款周邊商品，從居家、外出系列都有，將於4月15日下午3點起在全台門市快閃購。

玩具總動員「爆米花痛包」登場

玩具總動員「爆米花痛包」登場

全家開賣期間限定「香菜熱狗」

全家開賣期間限定「香菜熱狗」

全家新推「哇沙比醬油霜淇淋」

全家新推「哇沙比醬油霜淇淋」

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

關鍵字：

酷洛米KUROMI7-ELEVEN雪淋霜霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

快訊／中石化17：30重大訊息　鼎越開發總座陪同說明

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面