超商聯名「酷洛米」推思樂冰、霜淇淋　買就送周邊、盲盒吊飾

▲7-ELEVEN 聯名「酷洛米KUROMI」推出思樂冰、霜淇淋，可集點送吊飾，買2支送書籤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

紫色小惡魔魅力來襲，7-ELEVEN迎接冰品旺季，集結自有品牌雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、思樂冰，自4月15日起至5月12日首度整合推出「酷洛米KUROMI」主題聯名，除了思樂冰首次推出感光變色杯，購買新品全口味，還能集點獲得「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」；買霜淇淋任2支就送酷洛米書籤。

▲雪淋霜霜淇淋此次推出「藍莓起司」口味，買2支送酷洛米書籤。（圖／業者提供）

7-ELEVEN聯名超人氣IP「酷洛米KUROMI」，打造夢幻紫色系冰品，其中雪淋霜霜淇淋此次推出「藍莓起司」口味，售價49元，原料使用奧地利產藍莓再結合丹麥的切達起司，口感柔和酸甜。

▲酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味。（圖／業者提供）

酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味，售價59元，以經典美式綜合莓果結合法式馬卡龍，打造微酸微甜、清新細膩的層次風味，搭配酷聖石奶霜基底與瑞穗鮮乳，奶香濃郁，口感細緻滑順。

▲思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」搭配感光變色杯。（圖／業者提供）

思樂冰則推出「紫色莓好思樂冰」，大杯39元、特大杯45元，酸甜莓果香氣，搭配感光變色杯，拿到陽光下還會有酷洛米驚喜現身；微醺可搭配變成大人的思樂冰，「紫色莓好思樂冰+傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)」優惠價120元。

▲4月15日至5月12日期間「每周五六日」指定付款第二件半價。（圖／業者提供）

●期間限定第二件半價

4月15日至5月12日期間「每周五六日」，凡購買雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」；思樂冰同步「全品項享第二杯半價」。

▲購買此波聯名冰品，還可集點抽限量盲盒吊飾。（圖／業者提供）

●集點送盲盒、買2支霜淇淋送書籤

同樣在4月15日至5月12日期間，購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋全口味，皆可參加集點活動，集滿4點+169元，就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）。集滿2點+29元，或集滿5點可免費兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。

此外，活動期間購買雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋，任2支就贈送1個「KUROMI書籤」，數量有限，送完為止。

★全家

▲全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）

全家Fami!ce霜淇淋近來推出超創新「日式甜醬油」與「山葵風味」，即日起於全台7間Fami!ce品牌體驗店限定販售；同時，全台約2200間霜淇淋販售門市也將同步推出「蘭姆葡萄」與「開心果」兩款人氣口味。

▲全家推出全新Fami!ce霜淇淋「日式甜醬油」與「山葵風味」。（圖／業者提供）



全家表示，此次推出的「山葵風味霜淇淋」，以山葵清爽嗆感為特色，結合乳香與甜味，打造具有層次感的創新口味，延續過去香菜霜淇淋帶起的話題熱潮。

而另一款「日式甜醬油霜淇淋」靈感來自日本傳統點心「烤醬油糰子」，以日系醬油結合焦糖風味，呈現甜鹹交織的口感，兩款限定口味皆為49元，亦可混搭雙口味，成為綜合「山葵日式醬油口味」。

●Fami!ce限定口味「日式甜醬油」與「山葵風味」，僅於全台7間Fami!ce品牌體驗店販售：

・南海店（台北市中正區南海路20號）

・竹北宏福店（新竹縣竹北市光明一路236號）

・台中永定店（台中市北屯區河北路二段69號）

・台中復興北店（台中市南區復興北路300號）

・員林正新店（彰化縣員林市三民東街350號）

・高雄富裕店（高雄市左營區富國路420號）

・吉安福興店（花蓮縣吉安鄉福興路232-1號）