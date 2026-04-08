荷莫茲海峽現況曝光！逾千艘船「排隊等通行」　這2國可望搶頭香

▲荷莫茲海峽是全球1/5石油的運輸要道。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美伊停火讓全球能源危機露出曙光，目前荷莫茲海峽兩側排隊通行的船隻約有1000多艘，1艘伊朗油輪與1艘希臘貨船似乎已準備駛離，可望成為停火後首批通行的船隻。

逾千船排隊通行 這2船搶頭香

《彭博社》報導，亞洲、中東和歐洲的船東們，對於荷莫茲海峽重新開放一事感到欣慰，卻又保持謹慎態度。截至8日上午，海峽周邊的交通情況並未出現明顯變化，兩側等待通行的船隻超過1000艘，大多聚集在杜拜和阿曼灣的豪爾費坎港（Khor Fakkan）。

另據情報公司Kpler數據，目前受困在「波斯灣內」的船隻包括426艘油輪、19艘液化天然氣（LNG）船隻、34艘液化石油氣（LPG）船，其餘則為裝載一般商品的普通貨輪及大型貨櫃船。

船舶追蹤數據顯示，自從宣布停火以來，首批嘗試駛出海峽的2艘船隻，8日上午結伴航向伊朗拉拉克島（Larak）與格什姆島（Qeshm）。其中一艘是懸掛伊朗國旗並受到美國制裁的蘇伊士型油輪「Tour 2」，另一艘則是希臘籍貨船「NJ Earth」。不過後者航行紀錄異常，若非為了隱藏位置而進行訊號欺騙，就是受到電子干擾。

▼截至8日上午，海峽兩側通行狀況尚未出現重大變化。（圖／達志影像）



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目前貿易商與船東們都在密切觀察，哪些船隻開始通過海峽，以及它們的航行狀況。前美國情報顧問普雷金特（Michael Pregent）樂見市場正向反應，但也提醒現在只是停火第一天，「我們很可能看到，伊朗政權仍在控制誰能通過、誰要收取多少費用，甚至拒絕誰通行。」

西澳大學國防安全研究所副教授帕克（Jennifer Parker）直言，「全球航運流量沒辦法在24小時內恢復，油輪船東、保險公司及船員需要確信風險真正降低了，而非只是暫時而已。」

全球第2大貨櫃船運公司「快桅」（Maersk）也表示，目前資訊依然有限，「停火或許創造了通行機會，但尚未提供完全的航行確定性，我們必須先釐清所有附加條件。」日本航運龍頭日本郵船（NYK Line）也表示正在密切監控，並未立即下令船隊通行。