「北海潮與火」躍國際奪12獎　侯友宜：打造新北文化軟實力

▲「北海夜金閃閃-北海潮與火」6年榮獲12座大獎，展現新北軟實力。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

結合新北在地地景、火舞與藝術裝置聞名的年度盛事「北海夜金閃閃－北海潮與火」，再度於國際舞台大放異彩。該活動榮獲「2025年義大利羅馬設計獎－活動及展覽燈光設計類金獎」及「2025年英國未來藝術設計獎－展覽與活動概念設計類白金獎」兩項殊榮，累計已拿下12座國際大獎肯定。新北市景觀處長林俊德今（8日）於市政會議中獻獎，市長侯友宜也對團隊表達高度肯定與感謝。

▲「2025北海潮與火」以集結台、港兩地表演藝術團隊交流，串聯馬戲、火舞、肢體與情境劇場，兼具國際視野與策展規劃雙重軸心競逐獎項。

新北市府表示，羅馬設計獎（Rome Design Awards）由國際獎項協會（IAA）主辦，致力於表彰具創新性與突破性的設計作品，是全球具指標性的設計競賽之一；而英國未來藝術設計獎（Future Art & Design Award UK）則由英國環球藝術集團舉辦，聚焦全球藝術與設計創新，強調跨界融合與創意突破。「2025北海潮與火」以跨域展演為核心，結合台灣與香港表演藝術團隊，串聯馬戲、火舞、肢體與情境劇場，展現國際視野與策展實力，成功獲得評審青睞。

侯友宜指出，「北海潮與火」歷經6屆發展，已成為北海岸具代表性的品牌活動，不僅成功行銷地方特色，也讓世界看見新北的文化軟實力。他強調，今年活動將於夏季「重磅回歸」，邁入第7年的「潮與火」將帶來更震撼、更成熟的展演內容，邀請全國民眾暑假再訪金山，親身感受融合海岸景觀與藝術能量的視覺饗宴。

▲「北海夜金閃閃-北海潮與火」成為北海岸最具代表性的特色活動之一，活動期間吸引大批遊客駐足觀賞表演。

羅馬設計獎：https://romedesignawards.com/winner-info.php?id=588

英國未來設計獎：https://www.fadauk.com/winners/2025-north-coast-light-festival