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塑膠包材漲價3成　詹為元呼籲市場處推替代包材、減量使用

▲▼ 塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲近期因中東戰事影響，塑膠袋也出現短缺。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

近期受中東戰事及石化原料供應波動影響，國內塑膠袋、耐熱袋及相關包材陸續出現供貨不穩、價格上漲，甚至局部短缺情形。不僅上游原料或通路供應出現問題，基層消費端也受影響。北市議員詹為元指出，塑膠袋、盒等包材成本已上漲20%至30%，攤商反映後續仍可能持續調漲，4月恐再出現新一波高點。

詹為元指出，對傳統市場、夜市及攤販集中場攤商而言，塑膠袋、耐熱袋等包材是熟食、生鮮、外帶及零售交易的基本工具，一旦供貨不穩或價格持續上升，攤商不是自行吸收成本，即可能被迫調整出餐、包裝方式，甚至反映於售價，最終仍將回到民生物價與消費者負擔。

詹為元說，依據市場處自行盤點轄管攤集場資料，51處場域中已有46處反映價格偏高、42處反映供貨不穩，另有6處已出現短缺情形；若再扣除建國花市、玉市、藝文特區等非以熟食、生鮮或一般外帶消費為主之場域，實際上幾乎所有與民生消費直接相關之市場、夜市及攤販集中場均已受到影響。

此外，市場處調查也顯示，各場域塑膠袋、塑膠盒或紙盒等包材，較過往平均漲幅約達20%至30%。以1斤裝塑膠包材為例，已由原本每包30元漲至38元，其餘不同規格包材亦由平均32元漲至40元不等，且攤商反映後續仍可能持續調漲，4月恐再出現新一波高點。

詹為元要求市場處，除持續掌握各轄管場域包材供應與價格情形外，亦應研議具體作為，例如盤點不同業別可行的替代包材方案、建立替代包材資訊與輔導機制、協助自治會及攤商取得環保包材、購物袋等，並評估於市場、夜市及攤販集中場推動減量使用塑膠或替代包材試辦。

此外，面對塑膠袋供應異常狀況，詹為元認為，市府不應僅止於轉知中央措施，更應藉此作為推動市場環境減塑轉型、降低攤商經營風險及維持民生交易穩定之契機。

市場處表示，經濟部商業署在3月底召開「商圈、市場塑膠袋缺貨供應調度會議」，市場處已建置聯繫窗口，若有塑膠袋採購需求，可往振宇五金或小北生活百貨門市等通路購買，若仍有供應或調度問題，攤商可隨時向市場處反映，市場處將即時協助向商業署反映處理。

另外，市場處也加強輔導攤商推行「減塑」行動或改用紙袋等替代包材。市場處後續將持續調查市場塑膠貨品價格及供貨情況，以滿足攤商與消費者購物需求。

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