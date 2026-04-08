驚悚畫面曝！南投駕駛逆向輾過機車肇逃　騎士遭撞神速翻滾逃命

▲逆向撞機車後輾過，騎士驚險躲過一劫。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投縣埔里鎮6日發生一起交通事故，小客車左轉跨越至對向車道，輾過等紅燈的機車騎士後肇逃，警已掌握肇事駕駛身分，全案依規定偵辦中。

臉書粉絲團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享的影片中可看到，一輛小客車左轉時大幅度偏移，整輛車跨越至對向車道，直接往等紅燈的騎士撞去，隨後再加速輾過機車後逃逸，騎士被撞時立即翻滾離開車輛的行駛路線，驚險逃過一劫。

▲南投駕駛撞騎士後肇逃。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方指出，6日下午17時02分許，南投縣埔里鎮中正路、和平東路發生肇事逃逸車禍事故，一輛小客車自中正路往魚池方向左轉和平東路時，不明原因跨越至對向車道，碰撞停等紅燈的38歲張姓男騎士，造成張男多處擦挫傷，所幸張男意識清醒，經呼氣酒精濃度測試為0.00mg/L。

警方到場後完成事故現場測繪、蒐證，並保存相關資料。肇事的自小客車駕駛未停留現場提供協助，已涉嫌刑法肇事逃逸罪。警方目前已掌握肇事駕駛身分，全案依規定偵辦中。

警方呼籲，行車應遵守交通規則，注意路況並禮讓行人及機車，事故發生時務必停留現場提供協助並報案，以保障自身及他人安全。