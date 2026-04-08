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CNN：中國超級運算中心遭駭　機密飛彈設計圖疑外流

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲駭客。（示意圖／CFP）

文／中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國家超級運算中心遭駭客入侵並盜取大量敏感資料，包括高度機密的國防文件與飛彈設計圖，可能是中國目前已知規模最大的資料外洩事件。

報導指出，專家認為這次遭駭的機構是「國家超級計算天津中心」，據悉外洩的資料超過10PB（約1000萬GB）。這座超級運算中心是中國重要的資訊基礎設施，服務對象超過6000個單位，涵蓋先進科學研究機構與國防單位。

報導稱，有多名資安專家曾與這名疑似駭客接觸，並看過遭竊資料公開樣本。

這些資安專家表示，駭客似乎相對輕易地入侵了超級電腦，在數月內持續竊取大量資料，全程未被發現，隨後以數千美元提供部分資料預覽，若要存取完整資料則要價數十萬美元，並要求以加密貨幣付款。

有個自稱FlamingChina的帳號2月6日在通訊軟體Telegram匿名頻道上公開部分資料樣本，聲稱盜取的資料涵蓋「航太工程、軍事研究、生物資訊、核融合模擬等多個領域的研究成果」，且資料出自中國航空工業集團、中國商用飛機有限責任公司、中國國防科技大學等「頂尖機構」。

CNN已就此事向中國科學技術部及國家互聯網信息辦公室尋求回應。

CNN無法核實這批資料的來源及FlamingChina的說法，但多名專家在初步評估後認為，這批外洩資料很可能是真的。

美國網路安全公司SentinelOne中國專家卡瑞（Dakota Cary）在看過公開資料樣本後表示：「這些資料和我預期在超級運算中心會看到的內容完全一致。」

另一名看過公開資料樣本的資安研究員霍弗（Marc Hofer）表示，他在Telegram上聯繫到一名自稱參與此次事件的人。對方聲稱，他們透過一個VPN網域進入「國家超級計算天津中心」，並部署一套「殭屍網路」（botnet），潛入系統抽取資料、下載並儲存，前後耗時約6個月。

若這起入侵事件屬實，將揭示中國科技基礎設施更深層的安全漏洞，在中國積極與美國競逐世界頂尖科技創新與人工智慧領導地位之際，無疑是一大隱憂。

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