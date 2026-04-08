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社會 社會焦點 保障人權

「最美星二代」李紫嫣父女親授4招　要幫888名收容人戒菸

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（8）日攜手衛生福利部國民健康署與董氏基金會舉辦「2026戒菸就贏比賽」記者會，推出收容人專屬戒菸獎勵機制，並邀請戒菸成功多年的「國民岳父」李㼈與女兒李紫嫣現身宣導，父女聯手喊出「至少要幫助888名收容人成功戒菸」，鼓勵矯正機關內吸菸者勇敢踏出改變第一步。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部舉辦「2026戒菸就贏」活動，李㼈與女兒李紫嫣出席宣導戒菸。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部表示，今年除提供全國性獎金外，另設「收容人專屬成功戒菸特別獎」，包含3萬元獎金1組及6000元獎金6組，成功戒菸者並有機會抽中8萬元獎金8組，希望透過多元獎勵機制，提高收容人戒菸意願，逐步營造無菸矯正環境。

法務部政務次長黃謀信表示，今年擴大將醫事人員列入獎勵對象，鼓勵醫療專業積極協助戒菸者，提高收容人戒菸動機與成功率。他指出，在矯正機關推動菸害防制是一項長期且艱辛的工作，需結合專業團體與社會資源，提供多元戒菸協助，讓收容人把戒菸當作轉變的第一步，讓家人感受到正向改變。

▲▼ 李鑼 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李㼈成功戒菸後直言，「抽菸真的很臭，不要害怕，只要敢報名，戒菸成功就在眼前」。（圖／記者黃宥寧攝）

矯正署署長林憲銘指出，矯正機關針對戒菸收容人設有多項處遇及獎勵措施，包括設置無菸工場與禁菸舍房，並辦理戒菸宣導、講座及戒菸門診，協助降低吸菸率，對促進收容人健康與保障拒吸二手菸權益具有重要意義。

衛生福利部次長莊人祥表示，透過醫事人員專業協助與獎勵機制，可提供收容人更完整的醫療諮詢與戒菸治療，讓戒菸不再只是意志力挑戰，有助提升成功機率。

董氏基金會董事長張博雅則表示，感謝法務部持續推動矯正機關菸害防制措施，鼓勵收容人遠離菸品並踴躍報名戒菸比賽，不僅可戒除菸癮，還有機會獲得獎金，可謂一舉兩得。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲衛福部次長莊人祥（左2）、法務部政務次長黃謀信（右2）出席戒菸活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

擔任戒菸志工的李㼈分享，自己菸齡長達27年，成功戒菸後感覺身體明顯變得更加硬朗，也才發現菸味相當刺鼻，「抽菸真的很臭，不要害怕，只要敢報名，戒菸成功就在眼前」。

李紫嫣則鼓勵仍在吸菸的收容人，「現在報名戒菸比賽，是送給媽媽和家人最棒的母親節禮物」，並現場示範當年協助父親對抗菸癮的「戒菸四招」，包括深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸展身體，以及刷牙或洗臉，鼓勵收容人加入戒菸行列，戰勝菸癮、贏得健康。

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