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美國大獲全勝？川普目標未實現　專家：下場比戰前更慘

▲▼ 美國總統川普1日晚間針對伊朗戰事發表全國演說。（圖／VCG）

▲ 美伊停火後川普宣告美國「大獲全勝」。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在對伊朗發出毀滅性威脅後，在最後關頭同意2周停火協議，為持續近40天的戰事暫時踩煞車。儘管此舉有助穩定市場並恢復荷莫茲海峽通行，川普接受《法新社》訪問時也宣告美方「大獲全勝」，但《紐約時報》指出，戰爭根本問題未解，且川普多項既定目標尚未實現，衝突可能在成果有限的情況下收場。

川普在美東時間7日上午發出強硬最後通牒，要求伊朗在當晚前重開荷莫茲海峽，否則將打擊基礎設施，甚至放話「今晚整個文明將滅亡。」不過就在期限前不到1小時，他改口同意暫停軍事行動2周，情勢頓時急轉彎。

巴基斯坦斡旋數周　促成停火轉機

Axios指出，巴基斯坦過去數周來持續居中斡旋，並在最後關頭促成突破，總理夏立夫（Shehbaz Sharif）公開呼籲川普延長期限，並喊話伊朗展現善意，開放荷莫茲海峽，使美伊雙方暫時找到台階下。

川普表示，在與巴方溝通後，基於伊朗同意「徹底、立即且安全開放」荷莫茲海峽，美方將暫停攻擊，也透露已收到伊朗提出的10點方案，認為可作為談判基礎，且雙方多數分歧已有共識，2周內有望達成正式協議。

▲▼美國總統川普,荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲ 雙方對荷莫茲海峽主導權仍有歧見。（圖／路透）

伊朗說法不同　堅持掌控海峽主導權

但伊朗方面說法不同，強調未來2周海峽雖可通行，但須由伊朗武裝部隊協調與控管。華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）執行長馮德納（Richard Fontaine）認為，這代表德黑蘭仍掌握海峽主導權，若國際社會最終接受伊朗持續控制這條能源要道，結果恐怕比戰前更為不利。

此外，伊朗提出的條件也和美方立場存在巨大落差，包括要求國際承認其濃縮鈾權利、撤出美軍、解除制裁，甚至要求戰爭賠償。馮德納形容，這些主張就像德黑蘭戰前願望清單的延續，顯示雙方對最終協議的想像仍相距甚遠。

核問題懸而未決　川普目標恐落空

《紐約時報》指出，關鍵爭議仍未解決，包括伊朗近千磅接近武器級的濃縮鈾去向、彈道飛彈數量與射程限制等。且川普若與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）政權談判，將被視為間接承認其統治正當性，與他先前鼓勵伊朗人民推翻政權的立場相悖。

報導分析，川普以高壓威脅迫使對手讓步的策略確實為自己找到停火這條出路，也暫時緩解能源與市場壓力。但伊朗已展現可承受大規模打擊並持續進行不對稱作戰的能力，使局勢更複雜。若最終無法在限制核計畫與軍事能力上取得實質成果，這場衝突恐怕在未能實現既定目標的情況下結束。

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