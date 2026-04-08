黃揚明讚：鄭麗文講稿戳破民進黨對日殖想像　鋪陳準執政的兩岸路線

▲國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）上午前往南京中山陵謁陵，後續致詞數度哽咽，更提到，國父孫中山推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。對此，媒體人黃揚明表示，鄭麗文將孫中山過世連結到台灣被日本殖民時代，講稿脈絡就是戳破民進黨對日本殖民的天真想像，某種程度是在鋪陳準執政的兩岸路線，為了2028若政黨輪替，兩岸路線要重新定調為和平角度。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，早上自己聽了這段，鄭麗文主席發表的這一篇談話有高度，鄭麗文作為一個現任國民黨主席向黨章明定的總理孫中山去悼念，更把孫中山過世這段，連結到台灣被日本殖民時代，仍然有許多漢人對孫中山表達哀悼之意，舉了蔣渭水遭當時遭日本高層施壓案例，做這樣的連結某種程度就是在破解民進黨的歷史抽換概念。

黃揚明表示，什麼是抽換概念？民進黨一直在強調台灣跟中國沒有關聯，認為1945年以前的台灣沒有被中華民國統治過，衍生出主權未定論、要把跟中國的關聯切割來，甚至變成像賴清德前陣子說日本殖民對台灣幫助更大，這種非常親日的言論。

黃揚明認為，鄭麗文這篇講稿的脈絡就是在戳破民進黨對日本殖民統治的天真浪漫想像，那時候連要悼念孫中山都會被打壓，鄭麗文這篇就是緊扣兩岸中國人對孫中山的致敬，再去帶到兩岸分治這麼久，鄭麗文20多年陪連戰第一次踏上中國的那段故事，再從孫中山的植樹、和平種子的概念。

黃揚明說，鄭麗文一層一層從歷史、兩岸脈絡、對日本角色的定義，最後再到和平象徵的意義，這篇是滿好的一篇演講，難怪鄭麗文很努力在看稿，這跟過去的風格完全不一樣。

黃揚明說，鄭麗文也提到「孫中山先生創立中華民國」，用這樣自然的方式帶出來，民進黨最喜歡質疑敢不敢在中國說中華民國，現在講了，民進黨又說這個不算，但即便中國不承認，鄭麗文某種程度都是在鋪陳準執政的兩岸路線，為了2028如果能夠政黨輪替，接下來的兩岸路線要重新定調為和平的角度。

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