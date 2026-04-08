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常被問還有便宜台股？財經網美「台灣只會更值錢」：不是看帳面

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美胡采蘋今（8）日在粉專表示，她經常被問到「還有沒有那種很便宜的台股，不要那種股價很高的公司。」她不禁直呼，這其實是台股市場裡一個很錯誤的觀念，「便宜或貴從來就不是看帳面數字。」點出2020年台灣戰勝疫情之後，就大步走上了強國之路，接下來只會越來越值錢。

胡采蘋在「Emmy追劇時間」表示，自己很常被問到，「還有沒有那種很便宜的台股，不要那種股價很高的公司」，但她認為這種問題本身就不太理性。她指出，台股從2019年後就進入大斜率上升軌道，指數從破萬一路往上衝，很快又站上2萬、3萬，今年更是挑戰4萬點。最初是因為台灣在疫情期間創造不停工的奇蹟，後來則是AI起飛，帶動全球晶片大缺貨，讓整體市場水位被全面抬高。

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如果還有便宜股票「大家都漲了，它為什麼就沒有漲？」

她也提到，當一個股市從8000點一路漲到3萬多點，本來就是「所有公司一起漲起來的」。她看到即時快訊提到，如今台股已經有40檔千金股，但回頭看2019年，在信驊衝破千元之前，台股其實長時間只有大立光一檔千金股。她直言，當時如果看到信驊站上千元，很多人一定也會覺得「太高了、太貴了、不敢買」，可是如今信驊股價已經來到12615元，對照之下，就能看出市場對「貴」與「便宜」的認知，常常完全不是那麼一回事。

她直白分析，「你現在覺得很貴的股票，以後你會就知道其實它很便宜」，反而那些股價看起來低的股票，如果買了之後一直不漲，那才是真的昂貴，因為它耽誤了你在其他股票上賺錢的時間。她強調，「股價高的股票，只要它一直漲、繼續漲，那他就是很便宜的股票」，因此投資人若還停留在只看股價高低的思維，很可能會錯失真正有價值的標的。

她最後也下結論，「便宜或貴從來就不是看帳面數字。」並直言，2020年台灣戰勝疫情後，就大步走上強國之路，國家在變強，所有人都在變強，「台股沒有便宜的股票了」，呼籲大家一定要調整自己的視野和心態，跟上市場變化，因為未來「不會再有便宜的東西了，台灣只會越來越值錢而已」。

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