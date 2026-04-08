衛武營合作台史博、南藝大　推動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫

▲衛武營攜手台史博、南藝大簽署MOU，推動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／台北報導

衛武營國家藝術文化中心自2025年底啟動「重建台灣藝術史2.0」中的「台灣舞蹈記憶地圖」計畫，串聯博物館與學術機構，豐富台灣舞蹈史的多元面貌。今（8日）與國立台灣歷史博物館於台北中山堂，簽署「數位典藏合作備忘錄（MOU）」，後續也將與國立台南藝術大學接力合作，透過跨領域資源整合，推動台灣舞蹈文化資產的數位保存。

衛武營藝術總監簡文彬表示，舞蹈屬於稍縱即逝的身體藝術，過去因缺乏系統性紀錄，常出現歷史斷裂與記憶缺口。衛武營承接文化部「重建台灣藝術史2.0」計畫，透過口述歷史、主題研究與展演轉譯，逐步補足歷史拼圖，建構完整的台灣舞蹈文化敘事，希望從人才培育到知識普及，連結地方與國家、過去與未來，使台灣舞蹈的生命力得以延續。

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簽約儀式現場邀集多位舞蹈界人士到場見證，包括姚明麗、江明珠、簡子愛、許春香等前輩出席，首督芭蕾舞團尤儷蓉亦代表徐進豐到場參與。特別選在深具歷史意義的中山堂舉行，象徵台灣舞蹈文化的傳承意涵，未來3年衛武營將與兩大合作夥伴緊密協作，透過數位典藏，整理散落各地的舞蹈史料與記憶，逐步拼湊完整的台灣舞蹈發展地圖。

▲衛武營攜手台史博、南藝大簽署MOU，推動「台灣舞蹈記憶地圖」計畫。（圖／衛武營提供）

台史博數位創新中心主任楊富欽指出，舞蹈不只是舞台上的表演藝術，也承載不同時代的身體經驗與文化記憶。台史博長期致力於歷史文化蒐藏與研究，此次合作將透過「國家文化記憶庫」平台收存舞蹈相關影音與史料，透過授權與開放機制，使珍貴資料得以長期保存，並支持研究與教育等多元應用。

在合作分工方面，台史博將運用「國家文化記憶庫」平台，提供影音與圖像資料典藏與管理機制；南藝大則提供影音修復、數位化與研究等專業支援，有助提升史料保存品質與研究價值，形成跨機構合作模式。

整體計畫將從四4大面向推進，包括：建立舞蹈史資料庫、培育新一代舞蹈研究與創作人才，以及透過實體與線上展覽、短影音等形式轉譯歷史內容，讓更多民眾接觸並理解台灣舞蹈文化。

此外，也規劃推出「跳過舞的人，集合！」全民舞蹈照片徵件活動，邀請社會大眾共同參與，累積屬於台灣的舞蹈文化記憶。