塑膠物價保衛戰升級！士檢兵分二路查雙北上游供應商

▲士檢民生組主任檢察官葉耀群(右2)及薛人允檢察官會同查緝平台成員聯合稽查情形 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為掌握塑膠製品供應鏈流向與價格形成機制，並防範不法囤積或哄抬情形，士林地檢署今（8）日上午再度啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，兵分二路對雙北地區上游供應商展開溯源稽查，從供應端掌握市場動態，強化民生物資穩定機制。

士檢表示，繼清明連假期間針對轄區賣場實施聯合稽查後，為進一步釐清塑膠袋等製品供應鏈流向及價格形成機制，特別向上追查供應端貨源、出貨及價格變動情形，並同步瞭解市場供需結構，釐清價格波動原因，促請業者維持合理交易秩序。

同時指出，檢察長王以文指派主任檢察官劉東昀、檢察官鄭世揚，會同北市政府產業發展局、法務局、法務部調查局北市調查處及北市警局南港分局，前往北市上游塑膠製品供應商查察；另由主任檢察官葉耀群、檢察官薛人允，會同新北政府經濟發展局、法務部調查局新北調查處及新北警局汐止分局，赴新北市供應端進行稽查，雙線同步掌握市場供應與價格動態。

▲檢察長王以文指派主任檢察官劉東昀、檢察官鄭世揚會同多機關稽查 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



士林地檢署強調，透過上下游同步查察與跨機關情資整合，可即時掌握市場動態，及早發現異常並迅速因應。後續將持續分析相關產銷資料，精準研判市場狀況，並配合法務部及臺灣高等檢察署「全時監測、即時應處」政策，強化跨機關合作，從通路端到供應端全面掌握，維護市場運作秩序，穩定民生物資供應並保障消費者權益。