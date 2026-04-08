幕後／民進黨台北市長口袋名單不只四人　還有「神秘第五人」

▲鄭麗君、沈伯洋、吳怡農、范雲。（合成圖／記者李毓康、湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長提名人選遲未出爐，最新被選對會討論的名單為行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋，被網紅徐閉推薦的范雲，以及曾主動表達參選意願的吳怡農。不過據了解，其實當日會議中還有討論到｢神秘第五人｣，也就是隸屬英系的民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇。

民進黨7日召開選對會，耗時約2個小時，討論台北、桃園市長提名，桃園部分人選相對明確，據了解，就是由法務部次長黃世杰參戰；但由於還要處理相關行政流程，預計5月初正式提名；台北市長提名人選部分討論相當激烈，共有4位人選被提及，除行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋，被網紅徐閉推薦的范雲，以及曾主動表達參選意願的吳怡農也被列入討論。

同時身兼民進黨團幹事長的英系立委莊瑞雄，也在7、8日的黨團記者會回答台北市長議題時，稱讚近日的熱門人選范雲與沈伯洋，指出沈伯洋是匹很帥的馬，但也要讓台北市民知道，他不只專精國安國防上，對台北的願景勾勒也可以令人驚艷；范雲則是更不得了，從學生時代就是讓人景仰的明星級人物，學有專精，在台大當教授，國會表現也被凸顯，相信會把對台北的願景做擘劃，民進黨可用人才非常多，「多到讓我們傷透腦筋，到底要怎樣挑出優秀的人才之中挑選出來」，大家不用擔心。

而據了解，其實7日的選對會中還有討論到｢神秘第五人｣，也就是隸屬英系的民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇。據指出，在討論台北市長人選時，徐國勇一開始詢問，那4月15日提名沈伯洋，並講了2、3次，但都沒人回應。接著莊瑞雄先點名徐國勇，說他要選也可以講，還稱若徐要選，自己就去跟記者說，正國會陳茂松隨即幫腔，要徐國勇說自己要不要選，徐國勇當下並無特別回應，在大家討論完關於台北市的意見後，隸屬新系的選對會召集人邱義仁也問，「阿勇，你有要選嗎？」此時徐國勇依舊笑而不答，未正面回應。

▲民進黨秘書長徐國勇。（資料照／記者林敬旻攝）

討論台北市尾聲，邱義仁總結，台北畢竟重中之重，蔣萬安更可能挑戰總統，人選應該慎重，宜緩不宜急，不應該為了提名而提名。據了解，多位與會人士也在會中表達，鄭麗君仍是最多人期待的人選，其他人選最近相關討論很多，輿情也有一些反映，尤其沈伯洋部分，「輿情的討論」比較多。因此目前對於北市提名人選還沒有明確結論，最終傳出被列入討論的名單僅鄭麗君、沈伯洋、范雲與吳怡農。

至於為何熱門人選王世堅從名單中消失？除了他多次在接受媒體訪問時拒絕外，其實要回到3月23日，當日下午召開選對會前，徐國勇上午便先找來民進黨台北市議員、立委與隸屬英系的台北黨部主委張茂楠到中央黨部開會討論台北市長人選，當時不少人點名王世堅，徐國勇也說很多人推薦，讓與會人員寫下來，王世堅在一旁則笑得很開心，但當下沒有正面回應。

此時，同為熱門人選的吳思瑤指出，不能只有一個人選，包括鄭麗君還在談、沈伯洋也有人討論，並問大家怎麼看沈伯洋？不少人直言，沈並無選舉經驗、仇恨值又高。徐國勇裁示，這樣很好，沈伯洋也記下，並詢問吳思瑤、吳沛憶有無意願，但兩人均無。

這也是為何會後王世堅於中央黨部樓下接受媒體聯訪，記者詢問王世堅有無被討論到時，張茂楠馬上搶話回應，鄭麗君是最好的人選，但若因關稅問題有其他考量，「大家一致認為王世堅是最佳也是最好人選」。

不過據了解，有英系人馬中午向黨中央團隊回報時，與黨高層產生歧異，成為下午召開選對會時，王世堅名字從名單中消失的原因之一，最終3月23日選對會與賴清德回報的3人名單為鄭麗君、沈伯洋與吳怡農。