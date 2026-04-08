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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市議會今開議　蔣市府民生社福政策多綠杯葛難佔便宜

▲▼台北市議會開議。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會開議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會今（8日）開議，市長蔣萬安明後兩天將赴議會施政報告並備詢，民進黨團照例仍會在蔣報告前提出權宜問題，並預告會送上「禮物」給蔣；國民黨則預期不會有過多杯葛，但仍有做好相關應對；民眾黨部分，則將聚焦民生議題並督促蔣市府加強與議會溝通。

國民黨團書記長徐弘庭說，此次追加預算主要因修法問題導致預算結構改變，包含過去中央的「計畫性補助」現改為中央撥出分配款，由地方政府自行編列預算。他認為，追加預算多屬社福政策，民進黨若要杯葛這些惠民政策，在立場上會非常薄弱、難佔便宜。

至於國民黨主席鄭麗文訪中參加「鄭習會」，是否成為民進黨攻擊破口？徐弘庭表示，先前才剛發生民進黨擬參選人涉共諜案遭起訴，綠營內部都共諜纏身，打「抗中保台」並不會有優勢。

民進黨團總召王閔生表示，今天黨團大會主要是討論委員會分配、是否讓市長到黨團進行重大法議案報告等，至於明天市長施政報告前是否會有相關動作，需等到明天中午開完會後才能決定。

王閔生說，政策上不會特別聚焦哪項議題，尊重黨團各議員自主權，明天施政報告前也會提出權宜問題，對市長施政上做提醒，但內容細節仍待討論。

民眾黨團總召林珍羽則說，新會期黨團仍會秉持「理性、務實、科學」態度聚焦民生議題，蔣萬安近期推出很多有感的育兒政策，這值得肯定，但市府卻先斬後奏，缺乏跟議會的溝通。她強調，議會代表民意，應將議會視為，「最堅強的夥伴」，而非逼迫接受，呼籲應尊重不同黨派意見。

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