3移工聯手強盜！上車就扁人搶錢...還跨海勒贖　重判10年4月

▲阮姓移工加入犯罪集團夥同3人洗劫2同鄉。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

阮姓越籍移工加入犯罪集團夥同3人，以叫車為名，對同鄉阮姓及武姓白牌車司機毆打擄人勒贖，將身上台幣6千元洗劫一空，並逼迫匯款及轉帳共越南盾3000萬，經被害人家屬報案全案才曝光，阮到案後辯稱「已先下車、不知情」，但法官審理後認定他惡行明確，依擄人勒贖及結夥強盜罪判處應執行10年4月徒刑，並於刑滿後驅逐出境。

判決指出，以范男為首的犯罪集團，利用同鄉之間的信任，透過通訊軟體Messenger，隨機鎖定來台擔任白牌車司機的越南同鄉作為目標。

去年間4月間，阮姓犯嫌與范、阮、武等4人在彰化縣叫車，被害白牌司機武男與友人駕車抵達後，四人隨即上車。范隨即對其拳打腳踢，阮則從旁抓住被害人肩膀控制行動，將其囚禁在狹小車內空間，逼迫他聯絡越南的家屬匯款。武只好聯絡姊姊、女友及哥哥，陸續將越南盾1千萬元、5百萬元、5百萬元，總計2千萬元越南盾（約新台幣2萬6千元）匯入范男指定的帳戶。集團成員確認入帳後，直到隔天凌晨2點多才將人釋放。

鎖定同鄉白牌車司機 集團分工細膩

兩天後，4月9日晚間10點多，他們以相同手法誘出另一名阮姓白牌車司機，一行人上車後便勒住被害人脖子，強行將他趕到後座並搜刮車上6千元，更強行拿過被害人的手機，轉出500萬元越南盾。阮隨後被帶往其他地點繼續拘禁、凌虐，直到家屬又匯款1千萬越南盾（約台幣1萬3千元）後，警方據報後才在4月10日下午將他救出。

法官根據被害人指證及同案共犯在警詢時的供詞發現，認定阮與其他共犯利用車內密閉空間及人數優勢，將被害人置於實力支配之下，使其無法反抗，行為已明確構成擄人勒贖與加重強盜罪。

法官審酌阮否認犯行、犯後態度不佳，且身為外國人卻在我國境內從事暴力犯罪，嚴重破壞社會秩序，迄今也未與被害人和解，因此依擄人勒贖罪判處8年2月、依結夥三人以上強盜罪判處8年8月，合併應執行10年4月，並宣告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。未扣案的犯罪所得沒收，追徵其價額。