民生、建設雙危機！　陳亭妃：塑膠袋一週穩價、土方問題速解

▲陳亭妃於立法院質詢，要求一週內平抑塑膠袋供需與價格。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一邊是塑膠袋缺貨漲價，一邊是工程卡在土方去化，雙重壓力正壓在基層生活與城市建設上，立委陳亭妃今（8）日在立法院經濟委員會強力質詢，要求經濟部在「一週內」平抑塑膠袋供應與價格，同時啟動跨部會機制，解決台南土方去化困境。

針對近期全台延燒的塑膠袋短缺問題，陳亭妃直指公平會與經濟部反應過慢，痛批「活在自己世界」。陳亭妃指出，市場早已出現供需失衡，小攤販與傳統市場首當其衝，若仍以是否有業者聯合壟斷作為判斷標準，根本無法即時解決問題。

經濟部長龔明鑫回應，已將乙烯料源由2.2萬噸提升至2.75萬噸，增幅約25%，並與各地商圈溝通協調，後續將進一步針對傳統市場與小攤販進行對接。在陳亭妃追問下，龔明鑫承諾將加速處理，目標一週內讓市場供需回穩。

另一項引爆關注的「土方之亂」，則直接衝擊公共建設。陳亭妃指出，台南目前土資場僅13處，但建設公司逾2000家，加上台電地下化工程與自來水管線施工，土方去化量能嚴重不足，導致部分工程被迫停擺。

台灣電力公司董事長也坦言，台南地區因工程量大，土方處理確實面臨困難與成本壓力。陳亭妃質疑，這已形成資源排擠，公共建設與民間開發互相卡位，「工程不能因為土方沒地方去就停擺」，要求中央與地方明確分工解決。

陳亭妃強調，無論是民生物資還是重大建設，政府都必須即時到位，並要求經濟部會後針對台南土方問題提出具體解決報告。她也表示，將持續監督相關進度，確保台南民生穩定與城市發展不受影響。