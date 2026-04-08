　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民生、建設雙危機！　陳亭妃：塑膠袋一週穩價、土方問題速解

▲陳亭妃於立法院質詢，要求一週內平抑塑膠袋供需與價格。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃於立法院質詢，要求一週內平抑塑膠袋供需與價格。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一邊是塑膠袋缺貨漲價，一邊是工程卡在土方去化，雙重壓力正壓在基層生活與城市建設上，立委陳亭妃今（8）日在立法院經濟委員會強力質詢，要求經濟部在「一週內」平抑塑膠袋供應與價格，同時啟動跨部會機制，解決台南土方去化困境。

針對近期全台延燒的塑膠袋短缺問題，陳亭妃直指公平會與經濟部反應過慢，痛批「活在自己世界」。陳亭妃指出，市場早已出現供需失衡，小攤販與傳統市場首當其衝，若仍以是否有業者聯合壟斷作為判斷標準，根本無法即時解決問題。

經濟部長龔明鑫回應，已將乙烯料源由2.2萬噸提升至2.75萬噸，增幅約25%，並與各地商圈溝通協調，後續將進一步針對傳統市場與小攤販進行對接。在陳亭妃追問下，龔明鑫承諾將加速處理，目標一週內讓市場供需回穩。

▲陳亭妃於立法院質詢，要求一週內平抑塑膠袋供需與價格。（記者林東良翻攝，下同）

另一項引爆關注的「土方之亂」，則直接衝擊公共建設。陳亭妃指出，台南目前土資場僅13處，但建設公司逾2000家，加上台電地下化工程與自來水管線施工，土方去化量能嚴重不足，導致部分工程被迫停擺。

台灣電力公司董事長也坦言，台南地區因工程量大，土方處理確實面臨困難與成本壓力。陳亭妃質疑，這已形成資源排擠，公共建設與民間開發互相卡位，「工程不能因為土方沒地方去就停擺」，要求中央與地方明確分工解決。

陳亭妃強調，無論是民生物資還是重大建設，政府都必須即時到位，並要求經濟部會後針對台南土方問題提出具體解決報告。她也表示，將持續監督相關進度，確保台南民生穩定與城市發展不受影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎
理工男大生自製火藥炸校遭羈押！　校方回應了
快訊／遭爆惡行！　朱宇謀最新聲明
快訊／71歲婦掌摑虎航空服員　確定列拒載名單
快訊／中石化宣布　17：30發布重大訊息
新北便當店中毒「增至118人」　11人住院治療中
日大胃女王回飯店「驚見超巨食物」：台灣待客之道太誇張
女歌手也爆受害！　控險遭朱宇謀侵犯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆外木山海上長泳6/7登場　限額2500人即日起開放報名

五一去哪？台南運河百年音樂祭登場　玖壹壹連唱2夜嗨翻水岸

「北海潮與火」躍國際奪12獎　侯友宜：打造新北文化軟實力

非侵入性新療法！大林慈濟低劑量放射治療　緩解慢性關節疼痛

台南北區連棟住宅火警！　3戶燃燒90平方公尺幸無人傷亡

民生、建設雙危機！　陳亭妃：塑膠袋一週穩價、土方問題速解

一袋血一份希望！　台電台南區處公益捐血傳遞愛心

2026風城野營祭第二樂章「草地拾光」 4／18登場

崑大視傳系揚威國際！　奪荷蘭湛藍設計獎3金8銀1銅

高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

基隆外木山海上長泳6/7登場　限額2500人即日起開放報名

五一去哪？台南運河百年音樂祭登場　玖壹壹連唱2夜嗨翻水岸

「北海潮與火」躍國際奪12獎　侯友宜：打造新北文化軟實力

非侵入性新療法！大林慈濟低劑量放射治療　緩解慢性關節疼痛

台南北區連棟住宅火警！　3戶燃燒90平方公尺幸無人傷亡

民生、建設雙危機！　陳亭妃：塑膠袋一週穩價、土方問題速解

一袋血一份希望！　台電台南區處公益捐血傳遞愛心

2026風城野營祭第二樂章「草地拾光」 4／18登場

崑大視傳系揚威國際！　奪荷蘭湛藍設計獎3金8銀1銅

高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

基隆外木山海上長泳6/7登場　限額2500人即日起開放報名

鹿兒島拉麵百名店開箱！在地35年湯頭清爽不膩　開到凌晨3點半

明起轉乾高溫飆35度　「辛樂克」颱風最快周五生成

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

【廣編】「天光之埕」大稻埕百年水岸　西區地王低調熱銷

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

好大官威！花縣府主任違停嗆警「知道我誰嗎？」　跑分局要警說明

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

塑橡膠工業展開放預先參觀登記　聚焦塑橡膠產業升級趨勢

理工男大生製高爆性火藥炸校！試爆2次溜了遭羈押　校方回應了

【沒飯吃開扁】遶境便當不足、沒給尾款！ 引陣頭怒火互毆

地方熱門新聞

金門軍機疏運運送560人返台

青年就業再加碼　勞動部推預聘機制上路　

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

桃園再生水4萬噸全供工業　農業供灌成口號？

金門離站航班全面滿載　軍機支援疏運

元智大學徵才博覽會開跑　3,000職缺搶畢業生

獨居婦拄杖訪友體方不支 枋警護平安返家

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

林保署攜手大醫生林推動綠色產業發展

台南北區連棟住宅火警！3戶燃燒90平方公尺幸無人傷亡

崑大視傳系揚威國際！奪荷蘭湛藍設計獎3金8銀1銅

更多熱門

相關新聞

經濟部增產平價塑膠袋　彭啓明：政策目標還是減塑

經濟部增產平價塑膠袋　彭啓明：政策目標還是減塑

中東戰火帶動台灣塑膠袋之亂，經濟部更啓動5000噸平價塑膠袋增產專案。不過，環境部長彭啓明今（8日）表示，經濟部作法是希望穩定民生物價，避免民眾生活不方便，環境部立場是尊重，但減塑是政府一直以來政策，可讓環境更好，而且國際也有減塑公約，希望能在兩者之間達到平衡。

塑膠袋「1個4角」？全點頭讚：老闆是好人

塑膠袋「1個4角」？全點頭讚：老闆是好人

經長曝「3狀況」塑膠袋較難買

經長曝「3狀況」塑膠袋較難買

能源波動之外　一場關於風險認知與解方想像的競逐

能源波動之外　一場關於風險認知與解方想像的競逐

陸官方持續出手調控油價 實際價格維持調漲...加滿一桶少付15元

陸官方持續出手調控油價 實際價格維持調漲...加滿一桶少付15元

關鍵字：

民生建設危機陳亭妃塑膠袋、土方

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面