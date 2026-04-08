軍購草案與美方討論過　賴清德：提升自我防衛才能確保真正和平

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（8日）召開中執會，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規劃方案，和平無價、戰爭沒有贏家。台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活。

賴清德表示，本週五是《台灣關係法》立法47周年。繼上週，美國聯邦參議員跨黨派訪問團來台訪問，本週，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組諾恩主席及班克斯參議員，也分別率團訪台，以具體行動展現美國國會對台灣長期且堅定的支持。

賴清德指出，面對威權主義的威脅日益升高，在美國持續落實對台安全承諾的同時，我們更必須積極展現自我防衛的決心。為了強化台灣自我防衛能力，政府正有序地提升國防支出，並提出八年1.25兆元的國防特別預算，希望建立有效的嚇阻力量。

賴清德表示，目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規劃方案，也獲得國內超過七成民意的支持。

賴清德再次強調，和平無價、戰爭沒有贏家。台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活。唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。

「自助者人恆助之。」賴清德呼籲立法院，儘速通過不打折的國防特別預算條例，向國際社會，清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。

另外，賴清德也補充，今年白沙屯媽祖往北港進香行程，將從4月12日深夜起駕。請進香路程可能經過的地方黨部、黨公職，能踴躍提供適當場所，並在沿途設置物資補給點，讓參與的香燈腳們能夠適時休憩歇腳。在這個重要的盛事，讓我們一起祈求媽祖保佑台灣，國泰民安、風調雨順，也祝福在台灣的每一個人，永享民主自由的生活。

對於國民黨主席鄭麗文稱，要為兩岸中國人種下和平種子。民進黨發言人吳崢會後受訪回應，國民黨定調和平之旅，但很遺憾，這兩天中共仍持續派遣共機、共艦侵擾台海，賴清德主席強調，和平要靠實力，這也是國際上大家熟知道理。

吳崢指出，樂見兩岸有健康有序交流，但中國一再片面威脅台海安全、破壞亞太地區穩定，強化國防實力才能真正保障台海安全跟人民自由，鄭麗文出訪是作為黨主席安排行程，但對國人來說，立法院通過軍購預算，讓國防堅強，這才是國人期待。