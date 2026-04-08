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「民眾基隆隊」盼揮全壘打　邱佩琳領軍：回歸民生延續執政

▲「民眾基隆隊」成軍拚全壘打　邱佩琳領軍：回歸民生延續執政。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾黨移師基隆開中委會，徵召2將組「民眾基隆隊」布局2026選戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣民眾黨今（8日）首度將中央委員會移師基隆召開，並拍板徵召林廷翰、黃申棟投入2026基隆市議員選戰，連同已提名的李文耀、呂承祐，組成「民眾基隆隊」，全面布局地方。主席黃國昌強調力挺市長謝國樑拚連任，主委邱佩琳則喊出「眾望所歸、基隆起飛」，盼延續聯合治理成果。

民眾黨主席黃國昌表示，此次中央委員會首度移師基隆召開，別具意義，強調基隆是聯合治理的起點，也是成功案例之一。他指出，2026年選舉將是檢驗治理成果的重要時刻，民眾黨將全力支持基隆市長謝國樑爭取連任，「不只要贏，更要贏得漂亮」。他也提到，感謝基隆市副市長邱佩琳在關鍵時刻接任民眾黨基隆市黨部主委，持續深耕地方，為市民提供更好的服務。

▲「民眾基隆隊」成軍拚全壘打　邱佩琳領軍：回歸民生延續執政。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾黨主席黃國昌致詞。

基隆黨部主委邱佩琳表示，中央委員會此次在新落成的基隆市黨部舉行，象徵新的起點，也邀請市民多加交流。她指出，「民眾基隆隊」四位參選人橫跨市政、媒體、航海與醫學等專業領域，具備完整經驗與實務能力，將延續市府施政成果，帶領基隆邁向新未來。

邱佩琳強調，基隆在2024總統大選中，民眾黨總統候選人柯文哲得票率達26.6%，政黨票亦有22.4%，顯示地方具備穩定支持基礎。未來將持續推動在地化，培養能反映基層聲音的優秀人才，讓政策更貼近民意。

中正區議員參選人林廷翰表示，自己為中正區在地子弟，曾任行政院兒少代表、國會助理及基隆市政府副發言人、市長秘書，具備完整市政經驗，未來將致力打造對兒少、青年、家庭與長者更友善的城市。

▲「民眾基隆隊」成軍拚全壘打　邱佩琳領軍：回歸民生延續執政。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳致詞。

信義區議員參選人黃申棟則指出，基隆過去歷經政治對立與罷免風波，對城市造成傷害，未來將以務實態度投入市政，強調「少說空話、多做實事」，讓資源真正進入地方。

安樂區參選人李文耀表示，自己出身基層，長年在海上工作，深知勞工權益困境，盼透過參選為基層發聲、解決問題。中山區參選人呂承祐則認為，基隆需要世代交替與新氣象，將以「東客西住」為主軸，強化市民對土地的認同，為城市注入新動能。

活動最後，邱佩琳與四位參選人共同喊出「眾望所歸、基隆起飛」，展現民眾黨布局2026選戰的企圖心。

▲「民眾基隆隊」成軍拚全壘打　邱佩琳領軍：回歸民生延續執政。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中正區議員參選人林廷翰（左1）、信義區議員參選人黃申棟（左2）、安樂區議員參選人李文耀（右2）、中山區議員參選人呂承祐（右1）4戰將橫跨市政、航海、醫學專業。

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