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美伊停火「全球同步力挺」！各國反應一次看　英相親飛中東

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）8日將親自飛往中東。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗達成兩周初步停火協議，為瀕臨毀滅邊緣的中東局勢按下暫停鍵。對此，各國政府都正面態度，英國、澳洲、日本及紐西蘭在內的盟友各國紛紛發表聲明，歡迎這場「得來不易的停火」。英國首相施凱爾（Keir Starmer）更將於8日啟程前往中東，會見波灣國家領袖，討論如何繼續維持穩定。

澳洲總理怒轟伊朗：關閉海峽引發「史無前例」能源衝擊

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與外交部長黃英賢8日發布聯合聲明，澳洲政府一直以來都在呼籲緩和局勢並結束衝突，因此強烈歡迎美國、以色列以及伊朗達成為期2周的停火協議。

聲明中特別點出，伊朗先前「實際上」封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並攻擊商船與民用設施，已造成全球能源供應鏈出現前所未有的震盪，影響石油與燃料價格。

澳洲政府強調，過去這段時間一直與國際夥伴合作，目標就是重啟這條關鍵航道，確保物資能送達最脆弱的族群手中。

英國首相施凱爾：全世界都鬆了一口氣　即刻親赴中東

英國首相施凱爾在前往中東的航程中表示，「這項協議不僅為該地區，也為全世界帶來了喘息的機會。」他強調，英國與合作夥伴必須竭盡所能支持並維持這場停火，並致力於重啟荷莫茲海峽。施凱爾此行將與波灣國家領導人會晤，討論如何穩定當前政局，避免衝突再次爆發。

日本、紐西蘭同步聲援　各國緊盯「後兩週」發展

日本內閣官房長官木原稔8日在記者會上表示，日本政府對此項「積極發展」表示高度歡迎，並祈禱各方能達成最終協議。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）則在社群平台 X 上語帶保留地提醒，「這雖是令人振奮的消息，但未來數日仍有大量繁重的工作要做，才能確保『長久停火』。」

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