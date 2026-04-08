高雄毒春捲累計173人中毒！消保官約談闆娘　她急喊：願賠償

▲高雄毒春捲顧客檢出沙門氏菌，市府出手重罰業者144萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市正義市場春捲老店爆集體食物中毒，截至8日已有173人就醫，不過，業者未投保產品責任險，消費者求償恐曠日廢時，甚至求償無門。高雄市主任消保官殷茂乾今日（8日）約談業者，老闆娘在媳婦及委任律師陪同下前往說明，她也表達願意賠償的態度，但因為受害人請求不一，盼能就個案一案一案討論。

根據衛生局最新掌握資訊，截至8日共接獲173位消費者就醫通報，其中13位已檢出沙門氏桿菌。市府消費者服務中心迄今受理2件、共計牽涉7位消費者的申訴案，今日上午，老闆娘在媳婦與委任律師的陪同下至市府說明。

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▲春捲中毒案持續延燒，雄檢會同警方成立聯合調查小組，前往正義市場調查。（圖／雄檢提供）

據轉述，老闆娘在面對約談時，表達願意賠償的態度，但她也提出，因為每個個案請求不一，期盼能透過協調機制進行逐案協商賠償。

主任消保官殷茂乾指出，目前受理的2案預計本週五前就會先召開協調會，其中一案要求賠償1萬多元，另一案則提出賠償醫療費用、工作損失及精神撫慰金等，具體金額尚未確定。

市府將全力協助消費者求償列為首要任務，要求業者必須拿出最大誠意，負起完全賠償責任，也同步聯繫優良消費者保護團體，評估後續提起「團體訴訟」的可能性。

殷茂乾也於會中嚴正要求，業者在面對消費者訴求時，務必展現誠摯與慰問的態度，且賠償範圍必須涵蓋醫療費用、工作收入減少以及精神慰撫金等三大面向，以此作為溝通與和解的基礎。

市府並同步聯繫國內優良消費者保護團體，著手評估後續提起「團體訴訟」之可能性。若後續協調過程中業者未展現應有之誠意，市府將協助消費者進行團體訴訟。

消保官呼籲，若有因本事件受害的民眾，請儘速透過市府消費者服務中心（撥打1950專線）提出申訴，市府將全力捍衛市民的消費權益。

▲高市衛生局到場檢驗。（圖／記者賴文萱翻攝）