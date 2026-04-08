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律師被控洩漏偵查秘密判無罪　法官讚操守：棄高額報酬也不妥協

▲▼華通國際法律事務所律師劉振瑋。（圖／記者劉昌松攝）

▲資深律師劉振瑋（左）與2位受僱律師被控洩漏偵查秘密，台北地院認定3人合法執行受委任業務，均判無罪。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

資深律師劉振瑋與旗下受僱律師黃雨柔、王筱雯，被控辯護時將偵辦中的筆錄、聲押書等應秘密資料，交給可能成為被告的客戶，涉犯洩漏國防以外秘密等罪嫌，台北地院審結，認定劉男3人依委任關係履行報告義務、未提及案情核心，劉男還因勸不動客戶主動投案，直接解除委任，展現寧可損失高額報酬也不願妥協的操守，據此判3人均無罪，可上訴。

本案源於設址於新北市汐止區的金湧長生醫學生物科技股份有限公司，被檢舉未經主管機關核准，擅自為美國掛牌的VitaSpring公司製造間質幹細胞、外泌體等人體使用的生物針劑，並由慕求富利公司在台銷售，這3家公司均為生技業者朱寶麒實質掌控。

台南地檢署2022年6月北上搜索金湧長生，約談總經理高禎祥的特助鄭女、慕求富利公司出納助理廖女2人，依涉犯《藥事法》與詐欺等罪嫌聲押獲准。劉振瑋的華通國際法律事務所當時簽約擔任金湧長生法律顧問，受金湧長生委任，指派受僱律師黃雨柔、王筱雯，分別為鄭女與廖女辯護。

台北地檢署當時正好另案偵辦朱寶麒涉及教授夫妻林泰元、黃彥華，私自將學校委託研究的幹細胞應用成果申請專利，涉犯背信、侵占等罪嫌時，意外發現朱男與高禎祥竟持有南檢偵辦中的《藥事法》案件資料。

北檢約談劉振瑋與2位受僱律師，認為3人將鄭、廖2人的警詢內容、LINE對話證據、證物截圖、檢方聲押書含附件，以及律師詳記陪偵問答過程的「開庭報告」，還有閱卷取得的偵辦秘密，傳送到微信群組「朱董案件」或當面交付影本，以便朱寶麒、高禎祥預作因應。

檢方指劉振瑋3人明知朱、高2人身為公司高層、很可能成為南檢偵辦《藥事法》案件的潛在被告，仍通風報信，起訴劉男與2位受僱律師涉犯洩漏國防以外秘密、違反《個人資料保護法》等罪嫌。

劉振瑋長年在對岸發展，曾任四川省省長顧問，本案被起訴後引發專業形象危機。他堅稱無罪，強調律師有義務向委任人回報進度，做為計時收費依據，但2位受僱律師回報事項不涉偵查秘密。劉男強調，勸朱男投案澄清被拒，他就不再為朱男處理案子，也沒催收未付的律師費。

王筱雯與黃雨柔同樣不認罪，堅稱傳送到「朱董案件」群組，或當面交付的案件資料，是促請客戶確認內容正確性，釐清事實以便擬定後續訴訟策略，保護2名在押職員的權利。

法官審理認為，劉男3人本案被起訴的行為，都發生在金湧長生公司事業群突被搜索的短短3天內、臨危受命，在高壓且時間緊迫的客觀情況下，與朱、高等人密切聯繫，目的是透過情報分享迅速釐清案情，屬於落實有效辯護的必要行為。

法官指出，劉男3人當下無從預判朱、高2人有無涉案，而綜觀全案卷證、包括對話紀錄，僅見劉男3人檢附資料回報偵辦進度，未透露警詢、偵查實質問答與案情核心，更毫無隻字片語跟朱、高2人討論滅證、串供、逃亡，或任何有害偵查的建議。

更重要的是，劉男得知朱男可能涉案，立刻勸朱男主動到案配合調查，因朱男沒同意，劉男隨即表明無法續任法律顧問，並解除委任關係，不惜放棄應得的律師費，展現寧可損失高額報酬也不願妥協的操守，更顯示應無洩密犯意。

法官認定劉男3人本案行為，是基於委任關係履行向客戶回報進度的義務，2名當事員工也證稱不認為自己個資遭劉男3人侵害，據此判劉男3人均無罪，可上訴。

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