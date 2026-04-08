崑大視傳系揚威國際！　奪荷蘭湛藍設計獎3金8銀1銅

▲崑山科大視傳系勇奪荷蘭湛藍設計獎3金8銀1銅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

設計，不只是好看，而是能改變世界的語言，崑山科技大學視覺傳達設計系在2026年荷蘭湛藍國際設計獎（Indigo Design Award）中大放異彩，在全球40多國、千餘件作品激烈競爭中脫穎而出，一舉奪下3金、8銀、1銅的亮眼成績，展現台灣設計新生代的國際實力。

這項國際設計大獎涵蓋平面、數位、行動介面、社會變革與品牌設計等五大領域，評選標準聚焦世界趨勢與社會需求。今年崑山科大獲獎作品，不僅具備創意美感，更緊扣交通安全、高齡照護與永續發展等重要議題，讓評審團印象深刻。

在獲獎作品中，由蔡銘君指導學生完成的《交通B小子》，針對學童道路安全設計直觀圖示，獲得社會設計與平面設計類金、銀獎肯定；《一目藥然》則針對高齡與外籍照護需求，設計易讀用藥標示，同樣拿下1金1銀佳績。《殼以了》則將玉米農廢料轉化為循環盆栽教材，兼顧環保與教育，榮獲2項銀獎。

此外，《KNOTSK》將蛋白質結構轉化為生活扣件設計，兼具科學與創意，獲2項銀獎；《TEARMADE》以情緒為主題開發糖果商品，結合設計與情感表達，奪下1銀1銅。而由鄭中義指導的《仙人掌實驗室》，透過細膩插畫呈現沙漠植物之美，勇奪書籍設計金獎與包裝設計銀獎。

指導老師蔡銘君表示，在AI時代下，真正有價值的設計，來自對人與社會的理解與感動；鄭中義則指出，設計不僅是美感呈現，更需具備方法與系統，才能真正影響生活。



系主任陳淏煬表示，視傳系長期強化產官學研連結，讓學生在學習過程中貼近社會脈動，並持續在國內外競賽中保持優異表現。此次再度站上國際舞台，不僅證明教學實力，也展現台灣設計人才兼具專業與社會關懷的高度。