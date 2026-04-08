中朝高層互動引發關注　陸外交部最新宣布：王毅明9日將訪北韓

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅明天啟程訪北韓。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東戰局緊張之際，中國外交部今（8）日宣布，應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日對朝鮮進行正式訪問。此訪正值國際局勢複雜交織之際，外界預料中朝雙方預計雙邊關係、半島局勢及共同關心的國際議題深入交換意見。

中國外交發言人今8日宣布，「應朝鮮外務省邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月9日至10日訪問朝鮮。」

王毅此行是在中朝建交紀念日等重要時間節點前後的例行高層往來，主要落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識。自2025年10月李強總理赴平壤出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動後，中朝高層互動頻率持續提升。

為期2天的行程中，王毅預計將與朝鮮外務相及相關高層官員舉行會談。外界分析，雙方除了鞏固傳統友誼、深化務實合作外，在當前美伊衝突外溢風險升高及東北亞安全環境趨於複雜的背景，加強中朝戰略溝通、維護地區和平穩定都是此次訪問的重點。

回顧中朝兩國於1949年10月6日建交。近年來，中朝關係在雙方領導人的戰略引領下持續深化，2024年被定為「中朝友好年」，雙方在政治、經濟、文化領域開展全方位合作。

繼2024年4月時任全國人大常委會委員長趙樂際訪朝後，中國國務院總理李強去年10月9日至11日率團訪問北韓，出席建黨80周年慶祝活動，這也是時隔16年再度有中國總理訪朝。此行除了強化中朝傳統友好關係，重點出席平壤閱兵等活動，當時「中俄越」高層都在平壤齊聚，也是十分罕見外交場景