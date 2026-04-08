爆粗口飆罵伊朗！川普遭質疑「精神狀態堪憂」　民主黨怒喊罷免

▲多位民主黨人質疑川普精神狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普與伊朗達成停火之前，屢次對德黑蘭發表驚人言論，包括狂飆髒話與威脅「毀滅文明」等。民主黨人群起圍攻，對其精神狀態表達擔憂，並要求援引憲法第25條修正案，將這名「瘋子總統」趕下台，但共和黨人對此保持沉默。

飆髒話、文明毀滅 川普驚人威脅狂發

《衛報》形容，川普近日發言雜亂無章且語無倫次，不僅對盟友發表幼稚的侮辱性言論，甚至公開威脅犯下戰爭罪（war crime）。

復活節當天，79歲的他發文警告伊朗「開啟該死的（荷姆茲）海峽，你們這些瘋狂的渾蛋，否則你們將活在地獄裡！」

隨後，川普進一步強調，若德黑蘭不在他設定的截止期限內達成協議，「一整個文明將在今晚滅亡」，引發動用核武的輿論臆測。

▼美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

狂轟川普瘋了 民主黨人要求罷免

截至7日下午，已逾20名民主黨議員呼籲援引憲法第25條修正案罷免不適任總統。

密西根州眾議員特萊布（Rashida Tlaib）痛批，「在轟炸一所學校並屠殺年輕女孩後，白宮裡的戰爭罪罪犯正在威脅實施種族滅絕。是時候援引第25條修正案了。這個瘋子應該被免職。」

明尼蘇達州眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）批評川普是「失去理智的瘋子」，「我的共和黨同事們何時才能有點骨氣，把他趕下台？」

威斯康辛州議員波肯（Mark Pocan）也疾呼，「現在就動用第25條修正案！川普太失控、危險且瘋狂，不該擁有核彈密碼！」

▼川普後方由左至右分別為副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

曾是川普鐵粉、現在轉為批判者的共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）批評，「沒有一枚炸彈落在美國境內，我們不能殺掉一整個文明。這簡直是邪惡與瘋狂。」

美國國會中唯一的伊朗裔民主黨議員安薩里（Yassamin Ansari）表示，「美國總統是一個精神錯亂的瘋子，對我們國家與世界其他地區構成國安威脅。」她對川普內閣及共和黨同僚的集體沉默與不作為感到震驚與沮喪，「這不僅是美國也是世界歷史的嚴峻時刻，我們將因此刻採取的行動接受後世批判。」

第25條修正案講什麼？門檻超高

根據美國憲法第25條修正案，如遇總統被免職、死亡、辭職或喪失履行總統權責能力時，總統職務應移交副總統。

這通常用於總統病重、受傷或心理狀態不健全等緊急狀況，但必須由副總統和領導行政機構的多數官員宣布總統「不能履行其職務的權力與責任」，並在國會兩院均獲得2/3票數支持才能成立，施行門檻極高。