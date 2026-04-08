單價再創新高！屏東第一鮪拍賣總價201萬4千元　為黑鮪季揭幕

▲屏東第一鮪拍賣總價201萬4000元。（圖／東港區漁會提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東黑鮪魚季邁入第26年，琉球籍漁船「富漁慶2號」不僅捕獲屏東第一鮪，更是台灣第一鮪，今（8）日在東港魚市場舉行拍賣會，由縣長周春米擔任拍賣官，最後由佳珍海產餐廳與澎坊股份有限公司共同競標成功，以每公斤1萬600元得標、總價201萬4,000元，破去年紀錄。

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今年屏東第一鮪修正新增認定標準，包括配合漁業署「海上去鰓」規定，東港區漁會表示，完成海上去鰓提升黑鮪保鮮品質，提高市場價值，屏東第一鮪去鰓在拍賣時，經與承銷商協調共識，將實際去鰓重量再加6公斤作為拍賣總重量，補償幅度全台最高，同時漁業署加碼黑鮪去鰓獎勵金，今年也提高到一尾2,000元，相信會有更多漁民配合，也展現對漁民的支持。

今天上午在鞭炮隆隆聲響中，第一鮪漁船「富漁慶2號」熱鬧入港，縣長周春米、農業部政務次長黃昭欽、漁業署署長王茂城、美國在台協會(AIT)高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人共同登船為屏東第一鮪加冕掛牌；第一鮪接著被吊到岸上秤重，周縣長宣布第一鮪身長214公分、重達190公斤。

拍賣價以每公斤新台幣1000元為底標，最後由佳珍海產餐廳與澎坊股份有限公司以每公斤1萬600元得標，相較去年，每公斤價格增加300元。已得標12次的佳珍海產餐廳老闆蕭受發表示，由於縣長長期幫助弱勢兒童、監護兒少，預計捐贈賣出屏東第一鮪的一半收入支持縣政府。

縣長周春米表示，今年屏東黑鮪魚季邁入第26年，因為有眾人的努力，加上護魚政策與生態永續的責任，每年控制捕獲黑鮪的數量，才讓屏東漁民很快捕到第一鮪，也是台灣的第一鮪，隨著第一鮪報到，代表屏東黑鮪魚季即將展開，歡迎大家來東港品嘗黑鮪魚。

琉球籍漁船「富漁慶2號」於4月5日上午9時許，在台灣西南方海域捕獲屏東第一鮪；現年67歲的船長洪福家，已有53年的捕魚資歷，原本是要捕捉旗魚，沒想到黑鮪來咬鉤，為歷屆第一鮪紀錄最老的船長，洪福家笑說，捕到第一鮪時高興到睡不著，對於價格也很滿意！

縣府表示，隨著第一鮪報到，黑鮪魚季活動將於5月2日至7月5日登場，規劃海洋音樂會、琉住你音樂會、在地美食推廣宴、大鮪市集、經典之夜、在地商家優惠方案等活動，並與高鐵合作推出高鐵假期遊程等，詳情請上活動官方網站或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專頁查詢。