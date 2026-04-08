高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

▲南消第六大隊前往高樓建築實地踏勘，強化火災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高樓愈蓋愈高，風險也跟著往上堆，為強化高層建築火災應變能力，台南市消防局第六大隊於8日前往「佳順安順大樓」辦理實地踏勘，透過現場勘查與實務交流，提前掌握建築特性與救災動線，為可能發生的災害預作部署。

踏勘過程中，消防人員深入檢視大樓公共空間、地下停車場、各類管線配置及消防設備，並逐一確認火災發生時的應變流程，包括火場指揮架構、前進集結站設置、作業梯與疏散梯配置、水源供給方式及人命救助動線等關鍵環節，全面盤點潛在風險。

第六大隊大隊長邱淵明指出，高樓火災具有散熱與排煙不易的特性，濃煙容易透過空調與管道迅速蔓延，加上高樓層難以仰賴雲梯車外部救援，搶救難度顯著提高。因此，事前熟悉地下室與各樓層連通動線，以及消防車可進出的位置，是提升搶救效率的關鍵。

消防局長楊宗林表示，透過實地踏勘，不僅讓消防人員熟悉環境與設備配置，也能預先擬定完整搶救計畫，強化火場指揮與幕僚分工協調，確保災害發生時能迅速應變、降低損害。

市長黃偉哲也強調，提前掌握高樓建築潛在風險並規劃應對策略，是守護市民安全的重要基礎，肯定消防同仁平時紮實訓練與整備，為城市安全默默付出。