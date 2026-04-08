馬國男女快閃來台交易毒品！出境前1天被逮　抄出4千萬海洛因

記者邱中岳／台北報導

刑事局在日前破獲一起國際販毒案件，兩名馬來西亞籍的男女，分別搭機來台，並將毒品交給台灣籍的男子，刑事局接獲馬來西亞當局警方通報，一路跟監男子，見時機成熟下手逮人，並且也順利追出下游取貨的台籍男子，以及交付毒品的馬來西亞女子到案。

警方調查，31歲的R姓馬來西亞籍男子，在2024年12月初搭機來台，因被馬來西亞當局警方通報可能為國際運毒集團成員，警方在其下飛機後嚴密監控，尾隨其到北市士林區一家商旅，當場在房間裡查獲海洛因毒品4公斤。

▲馬國2男女來台與一名台灣籍邱姓男子見面，直接在飯店大廳交易毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方透過其手機發現39歲的邱姓男子，準備前往旅館取貨，所以守株待兔逮捕邱姓男子，另一方面，警方也調派人力，向前追溯毒品來源，發現原來毒品是從另名在12月3日抵台的E姓馬來西亞籍女子身上取得。

警方也立刻展開圍捕，並幾乎在同步於北市松山區一家旅店門口逮捕E女，警方驚呼，這是一場與時間賽跑的查緝案件，因為在R男、E女身上查獲12月4日晚上9時許，一起飛往馬來西亞的機票，只要晚一步可能就讓2人出境回國。

▲馬國2男女來台與一名台人交易毒品，刑事局查扣4公斤海洛因市值4千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方扣得4公斤海洛因毒品，初步估計市值約4千萬元，依運輸第一級毒品罪移送士林地檢署偵辦，3人也遭收押禁見，全案並於3月初由士林地檢署提起公訴。