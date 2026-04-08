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汛期將至！南消一大隊超前部署演練　動員91人備戰豪雨

▲南消第一大隊辦理防汛期前超前部署演練，強化救災整備。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第一大隊辦理防汛期前超前部署演練，強化救災整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雨還沒下，防線已經拉起。面對即將到來的梅雨季，台南市消防局第一大隊自今（8）日起，陸續在新營、後壁、鹽水、東山、柳營、白河等地區展開「防汛期前超前部署驗證演練」，提前整備人力、車輛與船艇等救災資源，全力因應可能發生的淹水災情。

消防局指出，南台灣近年梅雨季降雨強度頻繁突破紀錄，前年凱米颱風曾造成八掌溪潰堤溢流，導致後壁、鹽水等地區嚴重淹水。為避免類似災情重演，第一大隊此次在後壁、新營、鹽水及柳營等地設置13處部署點，動員91名人力、17輛車輛及22艘船艇，並結合民間團體整備各式救生器材，強化防汛應變能量。

▲南消第一大隊辦理防汛期前超前部署演練，強化救災整備。（記者林東良翻攝，下同）

同時，消防單位也與區公所合作，針對易淹水地區的保全戶進行訪視，提前掌握撤離需求與避難動線，確保一旦災害發生，能迅速展開應變行動。

第一大隊大隊長邱國禎表示，5月梅雨季即將到來，透過超前部署演練，不僅讓消防人員熟悉救災與撤離流程，也能在實際情境中檢視各項應變措施，進一步提升整體救災效率。

消防局長楊宗林則強調，極端氣候下的災害應變，關鍵在於「提前準備」。透過市府水利局防洪工程與預警系統、區公所物資整備及保全戶訪查，以及消防與各救災單位的協同合作，逐步建構台南面對氣候挑戰的韌性防線。

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