香港保安局長：國安仍面對四大風險　鬥爭從未停止

▲香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局局長鄧炳強表示，香港維護國家安全的鬥爭從未停止，仍面對外部敵對勢力、潛逃者、本土恐怖主義及「軟對抗」四大風險。

鄧炳強近日接受《星島日報》專訪，他介紹了香港目前面臨的四大風險，第一，外部勢力持續針對香港抹黑與侵害，例如，面對香港法庭依法判刑時採取雙重標準進行指控，企圖抹黑。

第二，29名涉違反《香港國安法》的潛逃者，在境外持續宣揚港獨、鼓吹制裁、勾結外部勢力。

第三，本土恐怖主義，部分受黑暴思想影響的年輕人經常想以暴力製造恐慌，不惜危害其他市民，以宣揚他們違法的行為。

第四，軟對抗，有外國代理人在本地利用社會議題散播假消息，打算煽動市民對中央政府及香港政府的仇恨。

鄧炳強表示，鑒於國家安全風險仍然存在，保安局及各紀律部隊將持續以多元策略維護本地安全，在執法方面必定落實「依法執行、違者必究、執法從嚴」。

鄧炳強強調，「無論有人如何試圖繞過法律、逃避檢控，或自以為有外部勢力支持，都不會奏效；只要涉及違法行為，當局掌握充分證據便會提出檢控，違法者必須承擔法律責任。」

針對被指明的潛逃人士，鄧炳強指出，已採取多項反制行動，包括註銷護照及本地專業資格、凍結相關資產，以及禁止他人與其進行合作或商業往來，並呼籲相關人士盡早回港投案。

至於所謂「軟對抗」，鄧炳強表示，有人以民生或社會議題作掩護，散布表面與國家安全無關的虛假資訊，企圖抹黑政府，因此首要工作是迅速揭穿謠言，讓市民掌握事實；對於發布假新聞或不實訊息者，當局亦會依法嚴肅處理。